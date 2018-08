Chelsea passe à l’offensive pour conserver N’Golo Kanté

Auteur d’une Coupe du monde incroyable, N’Golo Kanté pourrait être rapidement revalorisé par Chelsea, devenant même le joueur le mieux payé du club. De quoi l’éloigner un peu plus du PSG ? Interrogé lundi en conférence de presse sur la possible arrivée de N’Golo Kanté au PSG, Thomas Tuchel a préféré botter en touche, indiquant ne pas souhaiter s’exprimer sur des joueurs n’étant pas liés contractuellement au club francilien. Le nouvel entraîneur parisien pourrait cependant être contraint de ne pas s’exprimer sur le milieu français avant un bon moment. En effet, à en croire le Times, le transfert de Kanté se compliquerait un peu plus pour Paris alors que Chelsea lui aurait proposé une belle revalorisation salariale. Les Blues lui auraient en effet offert 325.000 euros de salaire par semaine. Arrivé en 2016 en provenance de Leicester, le Français deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l’effectif londonien, loin devant Eden Hazard et ses 246.000 euros hebdomadaires. De plus, alors que le milieu de terrain serait également dans le viseur du Barça, il n’aurait pas demandé à quitter Chelsea. De quoi décourager définitivement le PSG ?