Carlos René Hernández : Le soutien du Parlacen à l'intégrité territoriale du Maroc illustre la pertinence du Plan d'autonomie comme unique solution au conflit artificiel autour du Sahara

La décision de l'Assemblée générale du Parlement centraméricain (Parlacen) de soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, illustre la ferme conviction quant à la justesse de la première Cause nationale des Marocains et à la pertinence du Plan d'autonomie proposé par le Maroc comme unique solution à ce conflit régional artificiel, a affirmé le président du Parlacen, Carlos René Hernández.



Lors d'une rencontre mercredi à Guatemala City avec le représentant de la Chambre des conseillers auprès du Parlacen, Ahmed Lakhrif, et les députés Hayat Laaraych et Abdelali Barouki, représentants de la Chambre des députés auprès de cette même instance, M. Hernández a affirmé que cette décision, qui a obtenu le soutien de la majorité des membres en juin dernier au Salvador, en présence du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, tire sa légitimité du vote des membres de l'Assemblée générale du Parlement centraméricain, organe décisionnel suprême de cette instance parlementaire régionale.



Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que M. Hernández a rappelé, à cette occasion, que la visite effectuée au Maroc, y compris à Laâyoune, a permis aux membres de la délégation du Parlacen de constater l'ampleur des efforts de développement déployés dans la région dans tous les domaines économiques et sociaux, comme en témoigne la "Déclaration de Laâyoune", co-signée par le président du Parlacen et le président de la Chambre des conseillers.



Il a exprimé aussi sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour le soutien apporté par le Parlement marocain à l'action institutionnelle du Parlement centraméricain, rappelant, à cet égard, les forums organisés, cette année, en partenariat avec la Chambre des conseillers, notamment le Forum régional sur la migration en République dominicaine, tenu fin avril dernier, le Forum économique tenu en mai au Panama, le Forum régional sur les femmes, organisé début août en République du Honduras, et le Forum régional sur le développement et l’investissement, tenu en République du Salvador en juin dernier, ajoute la même source.



Pour leur part, les membres de la délégation du Parlement marocain ont fait part de leur considération pour les positions nobles et fraternelles adoptées par le Parlacen au sujet de la question de l'unité et de la souveraineté territoriale du Royaume, lesquelles s'inscrivent dans la dynamique du large soutien international au Plan marocain d'autonomie, seule proposition réaliste, sérieuse et crédible pour un règlement définitif au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.



Ils ont également souligné que la priorité accordée par le Parlement marocain au renforcement et à la consolidation de ses relations avec les parlements nationaux, régionaux et continentaux d'Amérique latine et des Caraïbes intervient en droite ligne du choix stratégique du Royaume de soutenir et de consolider la coopération Sud-Sud, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.