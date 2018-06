Boxe : Ahmed El Mousaoui surclasse le Russe Evchenko

Le boxeur marocain Ahmed El Mousaoui a remporté, samedi soir à Paris, au Palais des sports, son combat face au Russe Alexey Evchenko, double champion d'Europe, champion de Russie et ancien challenger mondial du titre WBO.

El Mousaoui a infligé au champion russe sa première défaite depuis 2015, après sept victoires consécutives, maintenant ainsi sa place parmi l’élite des poids welters (66.7 kg), en pointant au 18ème rang mondial.

Lors du co-Main Event de la soirée organisée par Ringstar France, Ahmed El Mousaoui a hérité d’un adversaire fort physiquement, bagarreur et plus expérimenté.

Les deux boxeurs se sont livré une bataille acharnée, où la bagarre a eu raison de la stratégie.

Le boxeur marocain a dévoilé ses intentions dès les premiers rounds en tentant d’imposer son rythme et de contrôler le centre du ring au moment où son adversaire, qui bougeait beaucoup, se démenait pour perturber le rythme et frustrer le futur vainqueur de la soirée.

Evchenko est parvenu, à un moment, à contenir la fougue d’El Mousaoui, en le bloquant à maintes reprises dans les cordes et le travaillant au corps.

Après les quatre premières reprises, l’issue du combat semblait plus ou moins incertaine, ce qui a conduit les deux boxeurs à activement chercher le KO, sans se protéger.

Une situation qui a permis au boxeur marocain de trouver des ouvertures et de faire vaciller son adversaire grâce à des enchaînements de crochet et uppercut à la 7ème et la 8ème reprises.

Au terme d’un duel acharné, Ahmed El Mousaoui est déclaré vainqueur suite à une décision unanime des juges (78 – 75, 77 – 76, 77 – 75).

Ce succès, le 29ème de sa carrière et le cinquième de suite depuis 2016, lui permet de se maintenir dans le Top 20 Mondial des welters, aux côtés des ténors de sa catégorie à l’instar du légendaire Manny Pacquiao, les Américains Keith Thurman, Danny Garcia et l’Argentin Lucas Matthysse.

Le boxeur marocain conserve ainsi sa place parmi les 15 challengers du titre mondial WBC (World Boxing Council) et IBO (International Boxing Organisation).