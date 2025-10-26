Antonio Guterres renouvelle son appel au dialogue entre le Maroc et l’Algérie

Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la question du Sahara marocain, publié en perspective de l’examen de la prochaine résolution du Conseil de sécurité en ce mois d’octobre, consacre une nouvelle fois, face aux gesticulations séparatistes, l’appel au réalisme et au compromis.



Dans ce document, l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, répond aux gesticulations séparatistes, en rappelant la nécessité d’une approche fondée sur le réalisme et l’esprit de compromis, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité adoptée en octobre 2023.



Cette position, réaffirmée à un moment clé du processus, rejoint les constantes du Royaume et le momentum que connaît la question du Sahara marocain, comme en témoigne le soutien international grandissant en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie, qualifiée comme la meilleure option et la plus réaliste pour résoudre ce différend régional.



Ce rappel par l’Envoyé personnel de la centralité des paramètres définis par les récentes résolutions du Conseil de sécurité préconise la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie, et confirme ainsi l’option séparatiste comme nulle et non avenue, tout particulièrement à l’heure où la récente dynamique internationale en soutien à la marocanité du Sahara constitue un tournant significatif qui marque les prémices d’une solution politique conforme aux constantes du Royaume.



L’Initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007 au Secrétaire général des Nations Unies, est la proposition la plus réaliste, sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.



Soutenue par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, cette Initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies, et répond aux appels de la communauté internationale en faveur d’un règlement fondé sur le réalisme et le compromis.



Par ailleurs, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, la nécessité d’un engagement renforcé de l’Algérie pour parvenir à une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.



Le rapport salue les récents signaux envoyés par le Maroc en faveur d’un dialogue ouvert avec l’Algérie, en se référant, notamment au Discours du Trône du 29 juillet 2025, dans lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réaffirmé la disposition du Maroc à entamer un dialogue avec Alger dans un esprit "franc, responsable, fraternel et sincère".



M. Guterres rappelle que les Etats voisins, au premier rang desquels l’Algérie, ont "un rôle crucial à jouer pour la réalisation d'une solution" à ce différend, notant que cela pourrait aussi renforcer leur propre sécurité et leurs perspectives de développement.



Cependant, il constate que "malgré les déclarations d’intention", aucune "amélioration concrète" n’a été enregistrée dans les relations algéro-marocaines, appelant les deux pays à "renouveler leurs efforts" en faveur de la coopération régionale, condition essentielle à une paix durable au Maghreb.



Dans le même esprit, le Secrétaire général note également le souhait exprimé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de voir émerger "une solution consensuelle qui sauve la face à toutes parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu". Il souligne que le Maroc a réitéré à l’Envoyé personnel, Staffan de Mistura, l’appel à la relance des négociations dans un cadre incluant toutes les parties concernées, y compris l’Algérie.



Ce rappel à la nécessité du dialogue intervient alors que l’ONU et la communauté internationale redoublent d’efforts pour relancer le processus politique en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable du différend autour du Sahara marocain, qui marquera son 50è anniversaire le mois prochain.