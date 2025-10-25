Antonio Guterres insiste sur l'urgence de saisir le momentum international pour une solution définitive à la question du Sahara marocain


Samedi 25 Octobre 2025

Antonio Guterres insiste sur l'urgence de saisir le momentum international pour une solution définitive à la question du Sahara marocain
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné, dans son rapport annuel au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, un regain d’engagement international pour résoudre la question du Sahara marocain, qui entre dans sa cinquantième année.
Ce rapport, publié mercredi, met en lumière l’impératif de saisir ce moment historique pour accélérer la quête d’une solution politique durable.
 
Le rapport indique que l'ONU, via l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, poursuit ses efforts pour relancer le processus de négociations, en dépit des obstacles persistants. Il souligne que le soutien croissant de la communauté internationale constitue un tournant décisif dans ce conflit vieux de cinq décennies.

Un élément clé du rapport est l’engagement renouvelé des grandes puissances, qui renforcent leurs appels à une solution négociée basée sur l’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc.

M. Guterres a rappelé la réaffirmation par Washington de sa position en faveur de "la souveraineté marocaine sur le Sahara" et son insistance sur la nécessité pour les parties de "s’engager sans délai dans des discussions" en utilisant l’Initiative marocaine d’autonomie comme cadre unique, ajoutant que les États-Unis étaient prêts à "faciliter les progrès" vers une solution.

Le Secrétaire général souligne, également, que le Royaume-Uni a pris position en soutenant la solution d’autonomie proposée par le Maroc, la qualifiant de "la plus crédible, viable et pragmatique" pour une résolution durable. Il indique que Londres a exprimé son engagement à "apporter un soutien actif" aux efforts de l'Envoyé personnel de l'ONU pour faire avancer le processus.

Dans son rapport, M. Guterres met en lumière l’urgence d’une action concertée à l’approche du cinquantième anniversaire du conflit, en novembre 2025. "Cet anniversaire marque non seulement une situation alarmante, mais aussi une opportunité de renouveler l'engagement international pour une résolution accélérée", a-t-il estimé.

Les Nations Unies et les grandes puissances appellent à une relance immédiate des négociations. Le Secrétaire Général a insisté sur le fait que, bien que des progrès aient été réalisés, les obstacles restent nombreux. Le moment est donc venu de saisir cette dynamique internationale et de faire pression pour une reprise des discussions, soulignant que "la communauté internationale ne peut plus se permettre d’attendre".


