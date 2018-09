Ali Al Ahrach remporte le GP de S.M le Roi Mohammed VI

Le cavalier Ali Al Ahrach a remporté, dimanche à la carrière Hipica à Tétouan, le Grand Prix de S.M le Roi Mohammed VI du Concours officiel de saut d’obstacles, organisé par la Garde Royale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Le cavalier, montant USA De Riverland, a parcouru le circuit en 47 secondes et 86/100, avec 4 points de pénalité, suivi du cavalier Samy Colman montant Simara Alia en 45 secondes et 71/100 avec 8 points de pénalité.

La troisième place est revenue au cavalier Ghali Boukaa sur Sensass Val de Mai, qui a terminé le parcours en 46 secondes et 18/100 avec 8 points de pénalité.

Le prix a été remis par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Ali Al Ahrach a remporté, également le Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan du Concours officiel de saut d’obstacles.

Le cavalier, montant Komiek VD Bisschop, a parcouru le circuit en 59 secondes et 57/100, avec 65 points, suivi du commandant Adil Azzi sur Tanagra de Groom en 65 secondes et 50/100 avec 65 points.

La troisième place est revenue au lieutenant-colonel Zacaria Boubouh montant Caruso, qui a terminé le parcours en 68 secondes et 56/100.

Cette prestigieuse compétition, dont le coup d’envoi a été donné vendredi, a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres.