Ahmed Saïd Al-Tamimi : Le soutien du Maroc à la cause palestinienne, un engagement constant et durable

L’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien et des populations de Gaza, est un geste noble qui vient démontrer, une nouvelle fois, que le soutien du Maroc à la cause palestinienne s'inscrit dans le cadre d'un engagement constant et durable, a affirmé le président du département des droits de l’Homme et de la société civile et membre du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Ahmed Saïd Al-Tamimi.



Dans une déclaration à la MAP, M. Al-Tamimi a souligné que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, démontre de nouveau que son engagement en faveur de la cause palestinienne "procède d’une conviction profonde que la Palestine n’est pas seulement la cause d’un peuple, mais celle de la dignité d’une Nation".



Selon le responsable palestinien, cette initiative humanitaire "n'est ni conjoncturelle ni circonstancielle, mais s’inscrit dans la continuité d’un attachement sincère et historique du peuple marocain envers la Palestine, qui considère la solidarité avec Gaza comme l’expression vivante de la fraternité arabo-islamique".



"Le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, est, depuis de longues années, en tête des pays soutenant la cause palestinienne", s'est félicité M. Al-Tamimi, ajoutant que "les nobles positions sont celles qui donnent lieu à des actions concrètes aux moments difficiles".

