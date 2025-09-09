Addis-Abeba: Une ministre congolaise salue le rôle pionnier du Maroc au sein de la Commission climat du Bassin du Congo

La ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo Arlette Soudan-Nonault a salué, lundi soir à Addis-Abeba, le rôle pionnier du Maroc au sein de la Commission climat du Bassin du Congo.



S'exprimant lors d'une rencontre d’échange sur les enjeux de la finance climat en Afrique, organisée à l’initiative du Maroc en Ethiopie, Mme Soudan-Nonault a mis en avant le soutien constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Commission climat du Bassin du Congo, rappelant la signature par le Souverain du protocole instituant la Commission climat du Bassin du Congo, lors du 1er Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, tenu en 2018.



Elle a aussi salué l’action de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Ambassadrice de bonne volonté pour la Commission climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu pour le Bassin du Congo et son engagement résolu en faveur du financement du climat et de soutien aux efforts visant à faire face aux effets du changement climatique dans cette région.



Ouvrant cette rencontre, l’ambassadrice du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M'hammdi, a souligné l’engagement du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à soutenir et accompagner les initiatives visant à faire face aux effets du changement climatique et à promouvoir le développement durable en Afrique.



La diplomate a mis en avant les efforts du Souverain pour la création de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu, relevant que le Maroc, qui a mobilisé des ressources importantes en matière de transition énergétique, demeure constamment disposé à partager son expérience avec les pays du continent en matière de lutte contre le changement climatique.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs diplomates accrédités à Addis Abeba a été l’occasion de débattre des actions à entreprendre afin de mieux accompagner les pays africains francophones souhaitant bénéficier d'appuis financiers en lien avec la finance climatique.