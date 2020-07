​Formation des arbitres arabes de cyclisme sur piste

Le Marocain Mohamed Ayoub Radef s'est adjugé la première place de la session de formation à distance organisée par l'Union arabe de cyclisme au profit des arbitres arabes sur piste.

L'arbitre marocain a décroché 100 points lors de cette session, tandis que son concitoyen, Kais Bouchaib, a terminé à la troisième place à la faveur de 94 points.

Cette session a connu la participation de plus de 25 arbitres (dames et messieurs) de différents pays arabes notamment le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, les Emirats arabes Unis, Oman, la Tunisie, le Qatar, la Libye, le Yémen, l'Irak et l'Algérie.

Première du genre, cette session a accordé une attention particulière à la réglementation en vigueur dans le domaine de l'arbitrage sur piste, a indiqué un communiqué de l'Union arabe de cyclisme.

La même source a ajouté que les responsables de l'Union arabe de la discipline veillent à poursuivre les activités sportives en dépit de la conjoncture actuelle marquée par la pandémie de coronavirus, a fait savoir l'instance arabe.

L'Union vise, à travers l'organisation de cette session de formation, à habiliter un certain nombre d'arbitres de piste, afin d'obtenir le certificat d'arbitre d'élite puis international.