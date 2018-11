​Doublement gagnant

En cette froide soirée d’automne réchauffée par l’enjeu et une tension perceptible, quand bien même l’Orchestre philharmonique a essayé de la détendre au travers d’une sensationnelle interprétation, on ne s’attendait pas, il faut l’avouer, à ce que le Maroc finisse par gagner (2-0) et chasser les démons de son passé, creuset d’un pseudo-complexe d’infériorité, hérité de la série dénuée de succès qui symbolise l’historique du choc Maroc-Cameroun. D’autant plus que peu d’indicateurs envoyaient balader le signe indien quelque part loin de toute compagnie.

Tout d’abord, dès l’échauffement. A la dilettante et au manque d’application du Onze marocain, les Camerounais, d’ores et déjà qualifié en tant qu’organisateurs de la prochaine CAN, répondaient par une intensité de tous les instants, sans oublier de toiser dès que possible, leurs adversaires du regard. Et puis, comme on pouvait s’y attendre, le début de la rencontre a confirmé cette impression.

A vrai dire, tout aurait pu basculer du mauvais côté pour les Marocains lors des 20 premières minutes. Pendant cette période, les dizaines de milliers de spectateurs ont eu droit à une passionnante bataille tactique, placée sous le signe du pressing. S’y opposer, le 4-3-3 d’Hervé Renard et le 4-2-1-3 déployé par le duo Seedorf-Kluivert.

Au début, en l’absence de communication, il n’y avait pas forcément de lien dans les séquences de pressing marocaines. Du coup, derrière, les nationaux se sont retrouvés souvent en difficulté quand les Camerounais annihilaient l’effet du pressing, en usant de longs ballons. Mis à forte contribution par les dé-zonnages des ailiers adverses et les courses en profondeur de l’attaquant, K.T. Ekambi, Mazraoui et Da Costa ont été pris plusieurs fois de vitesse. C’était comme si les coaches néerlandais, avaient classé cet axe dans la case : points faibles. Heureusement que Benatia, impérial dans son placement et sa lecture des trajectoires, a rattrapé les errements de ses coéquipiers.

Dans l’autre sens, le Onze national a éprouvé quelques difficultés à se projeter rapidement à la récupération. En position basse ou haute, il perdait trop rapidement la possession du ballon, faute de patience ou/et de justesse technique, alors que le Cameroun ne mettait pas une pression folle sur le porteur. Deux tentatives concédées plus tard (3’,6’), l’équipe nationale haussa le ton en termes d’intensité et d’agressivité. Plus de duels gagnés et des passes plus appuyées. Mais surtout un pressing enfin efficient. Les Marocains fermaient plus consciencieusement les trajectoires de passes verticales courtes et étaient présents à la réception des longues, obligeant le Cameroun à chercher d’autres circuits de passes sur les ailes notamment. Là où il est plus compliqué de s’en sortir avec la ligne de touche comme obstacle supplémentaire.