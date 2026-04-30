Washington réitère sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Les Etats-Unis ont remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets.



Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Secrétaire d’Etat Adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau a remercié "le Président Donald Trump et Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour leur Vision et leur Leadership", une "vision qui propulse notre partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets".

M. Landau a précisé qu’"au cours des 250 dernières années, les États-Unis et le Maroc ont partagé une histoire commune en tant qu'alliés stratégiques et partenaires précieux".



Le diplomate américain a relevé que les Etats-Unis possèdent "le plus ancien bâtiment diplomatique au monde à Tanger et le plus récent a ouvert ses portes ce jeudi à Casablanca". "Voilà à quoi ressemblent un véritable engagement et une relation durable", a-t-il souligné.

"Le Maroc est un partenaire indispensable, stable et stratégique en Afrique du Nord, sur le continent africain et sur la scène internationale", a-t-il conclu.



Par ailleurs, les Etats-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur "reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara". "Les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara", a indiqué Christopher Landau.

Le haut responsable américain a également souligné que "nous œuvrons dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (NDLR: Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution pacifique à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable", ajoutant que "cette situation ne peut attendre encore 50, 150 ou 200 ans pour être résolue".



M. Landau a, en outre, réaffirmé, durant les discussions avec M. Bourita, le soutien constant des Etats-Unis "à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc", qu’il a qualifié comme "l’unique base d'une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara".

De même, le Secrétaire d’Etat Adjoint des Etats-Unis a souligné, durant les entretiens, "le soutien des Etats-Unis aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara".