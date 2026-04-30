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Nasser Bourita : Les Etats-Unis, un allié politique et un partenaire stratégique important du Maroc


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Jeudi 30 Avril 2026

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Nasser Bourita : Les Etats-Unis, un allié politique et un partenaire stratégique important du Maroc
Les Etats-Unis d'Amérique sont un allié politique et un partenaire stratégique important du Maroc dans les différents domaines, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le partenariat maroco-américain est diversifié et couvre l’ensemble des secteurs, à la faveur du soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le Secrétaire d’Etat Adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau.

Les deux pays sont engagés dans un dialogue politique régulier et dans une concertation permanente à tous les niveaux et dans différents domaines, a-t-il ajouté, mettant en avant la convergence des vues de Rabat et Washington sur nombre de questions régionales et internationales.
Les deux pays œuvrent conjointement pour soutenir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, a précisé le ministre.

Concernant la coopération sécuritaire entre le Maroc et les Etats-Unis, M. Bourita a rappelé le lancement de la 28e édition des exercices "African Lion", les plus importants du genre en Afrique, ainsi que les nombreuses réunions sécuritaires tenues récemment à Washington dans le cadre des Commissions mixtes.
Sur le volet économique, le ministre a relevé que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont multipliés par sept depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange, notant que le Royaume demeure le seul pays africain lié aux Etats-Unis par un tel accord.

Pour ce qui est de la coopération internationale, M. Bourita a affirmé que le Maroc soutient les initiatives du Président Donald Trump pour la sécurité et le développement à travers le monde, rappelant l'adhésion du Royaume, en tant que membre fondateur, au "Conseil de la paix".
Il a, par la même occasion, annoncé l’adhésion du Maroc à l’initiative "Trade Over Aid", récemment lancée par les Etats-Unis, estimant qu’elle s’inscrit en droite ligne avec la Vision Royale en matière de développement en Afrique et dans le monde.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la position des Etats-Unis sur la question du Sahara marocain, notamment depuis l’entretien téléphonique historique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump en décembre 2020, constitue un tournant majeur dans les relations bilatérales.


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