Le Maroc, destination touristique de premier plan au printemps

Le Maroc s’impose comme une destination touristique de premier plan au printemps, offrant un équilibre optimal entre conditions climatiques agréables et affluence modérée, souligne dimanche la chaîne de télévision espagnole La Sexta sur son site web.



Dans un article intitulé « Raisons de voyager au Maroc en mai », le média met en avant les atouts climatiques et logistiques dont jouit le Royaume durant cette période. Le mois de mai se distingue par une luminosité remarquable, sans les fortes chaleurs estivales, tandis que la fréquentation touristique, bien qu’en hausse par rapport à l’hiver, reste nettement inférieure aux pics enregistrés en juillet et août.



La chaîne de télévision souligne également la diversité et la richesse des paysages marocains au printemps, marqués par un contraste saisissant entre vallées verdoyantes, reliefs montagneux et étendues désertiques, conférant au pays un caractère particulièrement photogénique. Dans le Sahara, des températures plus clémentes qu’en été favorisent les activités de plein air, telles que le trekking, les excursions en quad ou les balades à dos de dromadaire, avec des nuits propices au bivouac, rapporte la MAP.



Le média espagnol met en exergue, en outre, l’attrait des médinas de Marrakech, Fès et Chefchaouen, qui offrent, au printemps, des conditions de visite optimales, à l’abri des fortes chaleurs et de l’affluence estivale, permettant une immersion plus fluide dans les souks et les espaces historiques.



La côte atlantique, notamment les villes de Tanger et Rabat, est également recommandée pour son climat tempéré et la richesse de son patrimoine historique et civilisationnel, ajoute-t-on.

La Sexta souligne que le mois de mai constitue une période idéale pour découvrir le Maroc, que ce soit dans le Sahara, l’Atlas ou les villes impériales, grâce à une offre touristique diversifiée et à des conditions de séjour particulièrement favorables.