Le Congrès aura lieu le vendredi 1er mai à partir de 16h00 au centre culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.
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Driss Lachguar présidera le 3ème Congrès régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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Mercredi 29 Avril 2026
Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera le 3ème Congrès régional Tanger-Tétouan- Al Hoceima placé sous le thème « Une intégration régionale pour la réalisation d’un développement social et spatial ».
Le Congrès aura lieu le vendredi 1er mai à partir de 16h00 au centre culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.
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