Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera le 3ème Congrès régional Tanger-Tétouan- Al Hoceima placé sous le thème « Une intégration régionale pour la réalisation d’un développement social et spatial ».



Le Congrès aura lieu le vendredi 1er mai à partir de 16h00 au centre culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.