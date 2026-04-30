La signature par le Maroc des Accords d'Artemis témoigne de la "solidité de l'alliance" entre Rabat et Washington

La signature par le Maroc des Accords d’Artemis témoigne de la "solidité de l’alliance" entre les Etats-Unis et le Maroc et de l'extension de ce partenariat au domaine spatial, a affirmé mercredi le Département d’Etat américain.

"Les Etats-Unis félicitent le Maroc pour son adhésion aux Accords d’Artemis", a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué, soulignant que cette adhésion démontre "l'engagement du Royaume en faveur d'une exploration spatiale responsable".



Les Accords d'Artemis sont un ensemble de principes internationaux visant à encadrer l’exploration spatiale civile de manière pacifique et collaborative. Ils encouragent la transparence entre les pays, le partage des données scientifiques, l’assistance mutuelle en cas de besoin et le respect du droit international existant, notamment pour l’utilisation des ressources spatiales.

"Le Maroc est à ce jour le 64ème pays à signer ces accords, s'engageant ainsi en faveur d'une exploration et d'une utilisation pacifiques de l'espace", indique-t-on de même source.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a signé, mercredi au nom du Royaume du Maroc, les Accords d’Artemis lors d'une cérémonie à Rabat en présence du sous-secrétaire d'Etat américain, Christopher Landau, et de l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan III, précise le communiqué du Département d’Etat.



Les Etats-Unis et sept autres pays ont adopté, en 2020, les Accords d'Artémis afin d'établir un ensemble de principes concrets destinés à encadrer une exploration spatiale responsable.

Le Maroc se joint ainsi aux Etats-Unis et à 62 autres nations pour réaffirmer les principes de ces accords en faveur d'activités spatiales civiles durables, conclut le Département d’Etat.