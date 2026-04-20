A Montpellier, le Maroc promeut les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud

Les atouts structurants du Sahara marocain ont été au cœur d’un forum réunissant des acteurs économiques marocains et français

Les opportunités économiques prometteuses qu'offrent les provinces du Sud du Royaume ont été mises en avant lors d’un forum organisé, mercredi soir, par le consulat général du Maroc à Montpellier en présence d’acteurs économiques, d’élus et de responsables marocains et français.Cet évènement, initié en partenariat avec la région française d’Occitanie sous le thème "Royaume du Maroc : terre d’opportunités et de diversité", a permis d’apporter un éclairage structuré sur la dynamique en cours dans la région du Sahara marocain autour de secteurs à fort potentiel de développement.Le riche potentiel en matière d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, le port Dakhla Atlantique, les nouvelles zones industrielles et logistiques, ainsi que les stations de dessalement d’eau de mer illustrent l’engagement ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à faire des provinces du Sud un modèle de développement intégré et un nouveau pôle continental, ont souligné les participants.Pour la consule générale du Royaume à Montpellier, Lamiae Bennani, "il est crucial de jeter la lumière sur le niveau de développement de nos provinces du Sud, véritables pôles émergents avec des zones franches et des projets structurants tels que le port Dakhla Atlantique".Mettant en exergue la nouvelle dynamique impulsée par le Souverain, Mme Bennani a mis l’accent sur l’Initiative Royale facilitant l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et le projet de gazoduc Afrique Atlantique visant à relier 13 pays africains.Ces chantiers à forte dimension Sud-Sud, a-t-elle relevé, confèrent au Maroc une place de choix dans les échanges commerciaux et le positionne comme une destination d'investissement particulièrement attractive, grâce à une politique économique incitative, une stabilité reconnue et un marché en pleine expansion, rapporte la MAP."Au cœur de cette dynamique d’ensemble, les centres régionaux d’investissement sont chargés d’accompagner les acteurs économiques à chaque étape, de l’idée au projet et de l’implantation à la croissance", a expliqué pour sa part la représentante du CRI Dakhla-Oued Eddahab, Maryam Sidat.Mettant en relief les principaux secteurs porteurs dans la région, la responsable a expliqué qu’aux côtés des grands chantiers de développement, la région se tourne résolument vers le tourisme durable, l’économie halieutique et les énergies renouvelables.Quant à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, elle dispose de multiples atouts lui permettant de soutenir son décollage économique, a fait observer de son côté le chef du pôle Offre territoriale et climat des affaires au CRI de Laâyoune, Abdelaadim El Alaoui.Il a cité entre autres les infrastructures logistiques et hydrauliques aux standards internationaux de la région, ainsi que sa connectivité exceptionnelle et ses riches ressources halieutiques et minières.Au cours de cette rencontre, l’accent a été également mis sur les atouts considérables des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Marrakech-Tensift-El Haouz en tant que destinations prisées d’investissement.Dans ce contexte, le vice-président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Aziz Hilali, a souligné l’importance de la régionalisation avancée au Maroc comme catalyseur de la réforme de la gouvernance territoriale, de la démocratie participative, du développement régional intégré et de l’efficacité économique locale.Ce processus vertueux ne manque pas de placer les régions au cœur de l’investissement et d’adapter les politiques nationales aux spécificités locales de chacune d’entre elles, a relevé M. Hilali qui a insisté sur le rôle des acteurs de la diaspora comme levier stratégique de développement régional.Les travaux de ce forum ont été marqués par un exposé sur le positionnement et les perspectives de la bourse des valeurs de Casablanca, un miroir du dynamisme et de la maturité de l’économie marocaine."Aujourd’hui, la place casablancaise se positionne comme un véritable indicateur de la forte attractivité de l’économie du Royaume, de la bonne santé du climat des affaires et de son grand potentiel pour l’avenir", a indiqué Ahmed Bennani, Senior manager à l’Ecole de la Bourse.Ce forum, marqué par la présence du vice-président de la Région de l’Occitanie Jalil Benabdillah, vise à promouvoir l’attractivité du Royaume auprès des acteurs institutionnels et opérateurs français et de consolider le rôle de la diplomatie territoriale au service de la coopération bilatérale.Il a rassemblé des élus, de hauts responsables d’institutions françaises, des personnalités issues du monde de l’économie, ainsi que des étudiants, témoignant d'un intérêt particulier pour le renforcement des échanges bilatéraux à l’échelle territoriale.Ont pris part également au forum la responsable de la digitalisation et du système d’informations au CRI Marrakech-Safi, Saloua Chaibi, et le représentant de la 13ème Région de la CGEM, Driss El Fan.