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Christopher Landau : Les Etats-Unis ravis de voir l’alliance avec le Maroc s'étendre à l'espace


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Jeudi 30 Avril 2026

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Christopher Landau : Les Etats-Unis ravis de voir l’alliance avec le Maroc s'étendre à l'espace
Les Etats-Unis ont affirmé, mercredi, être "ravis" de voir l’alliance avec le Royaume du Maroc s’étendre à l’espace.
"Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir notre alliance s'étendre à l'espace", a déclaré le Secrétaire d’Etat Adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau, suite à la signature par le Maroc des Accords d’Artemis.

"La croissance remarquable des Accords d’Artemis, qui comptent désormais soixante-quatre signataires du monde entier, témoigne de l'attrait universel de leur vision d'une exploration spatiale responsable", a-t-il précisé.
Les Accords d'Artemis sont un ensemble de principes internationaux visant à encadrer l’exploration spatiale civile de manière pacifique et collaborative. Ils encouragent la transparence entre les pays, le partage des données scientifiques, l’assistance mutuelle en cas de besoin et le respect du droit international existant, notamment pour l’utilisation des ressources spatiales.

Ces Accords mettent aussi l’accent sur la protection du patrimoine spatial et la durabilité des activités dans l’espace, afin d’éviter les conflits et de garantir que l’exploration bénéficie à l’ensemble de l’Humanité.
 

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