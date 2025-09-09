Village international de la gastronomie à Paris : La cuisine marocaine étincelle de mille saveurs

Sous les arches du 7ᵉ Village international de la gastronomie, au pied de la Tour Eiffel, le Maroc rayonne à travers sa cuisine, son artisanat et son art de vivre. Un voyage sensoriel, mais surtout émotionnel, qui touche les cœurs bien au-delà des papilles.



Le pavillon marocain, pavoisé aux couleurs nationales et décoré de motifs renvoyant à l’hospitalité légendaire sous les tentes caïdales, invite les visiteurs à une immersion chaleureuse dans l’âme du Royaume. Tapis colorés, lanternes, Zellige, poteries et pâtisseries et plats authentiques… tout évoque une terre de partage, de passion et de convivialité.

Cette initiative est portée par Hassan Ichouan, un jeune passionné de cuisine et de pâtisserie marocaines.



«Je voulais inviter le public à la découverte ou la redécouverte de notre patrimoine à travers le langage universel des saveurs et leur faire ressentir ce que la cuisine marocaine transmet de plus sublime : de la générosité, de l’histoire et des émotions », a-t-il confié.



«A travers cette participation, dans un événement qui réunit plus de soixante pays, j’ai voulu rendre hommage à l’excellence et au raffinement de notre gastronomie. Car offrir au public, dans ce cadre idyllique de la Tour Eiffel, des plats mêlant tradition et modernité, c’est aussi partager un art de vivre dans une ambiance festive et conviviale», a-t-il expliqué.



C’est précisément l’esprit que cherche à cultiver Anne-Laure Descombin, fondatrice de l’événement, depuis 2016 : « Ce village n’est pas qu’un lieu de dégustation. C’est un espace de transmission, de rencontres et d’émotions. Nos patrimoines culinaires sont vivants, et ils racontent ce que nous sommes, ce que nous partageons».



Parmi les rendez-vous les plus incontournables de la capitale française, le Village international de la gastronomie offre aux visiteurs, durant quatre jours, un voyage culinaire unique au cœur des cultures du monde à travers des espaces de dégustation, de vente de produits et ateliers d’artisanat dans une ambiance bon enfant, agrémentée de concerts, de spectacles et d’expositions.