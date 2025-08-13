Vague de chaleur avec chergui dans plusieurs provinces du Royaume


Mercredi 13 Août 2025

Une vague de chaleur accompagnée de chergui, avec des températures pouvant atteindre 47°C, est prévue jusqu’ à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 47°C sont prévues, jusqu’ à samedi, dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour et Oued Ed-Dahab, précise la DGM.
Des valeurs variant entre 42 et 44°C toucheront, jeudi, les provinces de Ouezzane, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Khémisset, Sidi Slimane, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khouribga, Azilal, Settat, Al Haouz, Chichaoua, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Taroudant, Guelmim et Laâyoune.

Par ailleurs, des températures allant de 38 à 42°C sont prévues durant la même période à Taza, El Hajeb, Sefrou, Khénifra, Médiouna, Nouaceur, ainsi que l’intérieur des provinces de Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Salé, Skhirat-Témara, Berrechid, El Jadida, Benslimane, Sidi Bennour et Safi.

En outre, des températures comprises entre 39 et 44°C sont attendues, vendredi et samedi, dans les provinces de Ouezzane, Meknès, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, El Hajeb, Taza, Taounate, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Béni Mellal, Khénifra, Khouribga, Azilal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Chichaoua, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Youssoufia, Taroudant et Guelmim, conclut la DGM.


