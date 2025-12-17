Un virus familier, une dynamique nouvelle

Le Maroc entre cet hiver dans une zone de turbulences sanitaires qui mérite une attention soutenue. Depuis plusieurs semaines déjà, les cabinets médicaux, les services d’urgences et les centres de santé constatent une hausse inhabituelle des infections respiratoires. Une hausse rapide, diffuse, parfois brutale, qui rompt avec le rythme saisonnier habituel de la grippe. Ce qui se joue actuellement dépasse le simple épisode hivernal ordinaire. Le Royaume fait face à une vague grippale précoce, alimentée par l’émergence d’un nouveau variant du virus de la grippe, observé à l’échelle mondiale et désormais bien présent sur le territoire national.



Ce variant, connu sous le nom de sous-clade K, appartient à la famille du virus A(H3N2), déjà réputé pour sa capacité à provoquer des formes plus marquées que d’autres souches saisonnières. Au fil des mois récents, ce virus a accumulé plusieurs mutations génétiques qui lui permettent de mieux contourner l’immunité acquise, qu’elle soit naturelle ou vaccinale. Sans être plus mortel à ce stade, il se montre nettement plus habile pour se transmettre, plus rapide dans sa diffusion et plus difficile à contenir dans un contexte de forte mobilité sociale et de relâchement des gestes de prévention.



Au Maroc, les signaux d’alerte se sont manifestés plus tôt que prévu. Alors que la grippe s’installe traditionnellement à partir du mois de décembre, les premiers foyers de syndromes grippaux ont été observés dès début novembre. Depuis, la courbe ne cesse de s’élever. Dans les écoles, les administrations, les entreprises et même au sein des familles, les absences se multiplient. Les consultations pour fièvres élevées, toux persistantes, douleurs musculaires intenses et fatigue extrême sont en nette augmentation. Cette précocité n’est pas anodine. Elle traduit une dynamique virale plus agressive dans sa propagation, en phase avec ce qui a été observé dans d’autres régions de l’hémisphère nord avant que le Maroc ne soit à son tour touché.



Le sous-clade K présente une particularité préoccupante. Les mutations qu’il a accumulées lui permettent de se frayer un chemin au sein de populations pourtant déjà exposées à des virus grippaux antérieurs. Les adolescents, les jeunes adultes et les adultes actifs semblent avoir constitué les premiers relais de transmission, avant que le virus ne gagne progressivement les enfants et les personnes plus âgées. Cette diffusion transversale explique en grande partie la rapidité de la flambée actuelle. Elle explique aussi pourquoi les structures de santé pourraient se retrouver sous pression dans les semaines à venir.



Sur le plan clinique, les symptômes observés ne diffèrent pas fondamentalement de ceux de la grippe saisonnière classique. Fièvres souvent très élevées, frissons, maux de tête intenses, écoulement nasal, toux sèche, douleurs articulaires et musculaires marquées composent le tableau le plus fréquent. Chez certains patients, notamment les enfants, des troubles digestifs peuvent s’y ajouter, avec diarrhées ou vomissements. Ce qui change, en revanche, c’est l’intensité ressentie et la durée de l’épuisement qui suit l’épisode aigu. De nombreux malades décrivent une convalescence plus longue, une fatigue persistante qui retarde le retour à une activité normale.



Les groupes les plus vulnérables restent, comme chaque année, les plus exposés aux complications. Les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité ou de troubles affaiblissant l’immunité ainsi que les jeunes enfants constituent le cœur des populations à risque. Chez eux, le risque d’évolution vers des formes sévères, nécessitant une hospitalisation, demeure réel. Dans un système de santé déjà sollicité par d’autres pathologies hivernales, cette pression supplémentaire pourrait peser lourdement sur les capacités d’accueil et de prise en charge.



La question de l’efficacité vaccinale se pose avec insistance dans ce contexte. Les vaccins disponibles pour la saison actuelle ont été élaborés sur la base de souches antérieures du virus H3N2 et n’intègrent pas spécifiquement le sous-clade K, apparu plus récemment. Cette situation n’est pas exceptionnelle dans l’histoire de la grippe, virus en perpétuelle évolution. Les données disponibles indiquent toutefois que la vaccination conserve un rôle essentiel. Si une légère diminution de l’efficacité contre l’infection elle-même est possible, la protection contre les formes graves, les hospitalisations et les complications sévères demeure significative.



Les premières analyses issues de la surveillance épidémiologique internationale, relayées notamment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), montrent que les vaccins saisonniers actuels continuent de réduire de manière notable le risque de formes graves, en particulier chez les enfants et les personnes vulnérables. Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, le message reste clair. Il n’est pas trop tard pour agir. La protection s’installe généralement deux semaines après l’injection, un délai qui peut faire toute la différence au moment où la circulation virale s’intensifie.



L’OMS, qui suit de près l’évolution de ce nouveau sous-clade, insiste sur un point fondamental. Les données actuelles ne montrent pas d’augmentation de la gravité intrinsèque de la maladie. En revanche, la transmissibilité accrue du virus constitue un défi majeur pour les systèmes de santé. Chaque année, la grippe saisonnière provoque à l’échelle mondiale des centaines de millions d’infections et plusieurs centaines de milliers de décès liés à des complications respiratoires. Dans ce contexte, toute mutation favorisant une diffusion plus large du virus mérite une vigilance accrue.



Pour le Maroc, cette vigilance passe aussi par le renforcement des gestes de prévention au quotidien. La vaccination reste la pierre angulaire de la lutte contre la grippe, mais elle ne peut agir seule. En cas de symptômes, rester chez soi, limiter les contacts, protéger les personnes fragiles, se laver régulièrement les mains, aérer les espaces clos et porter un masque lorsque la situation l’exige sont autant de réflexes simples mais efficaces. Des gestes qui ont prouvé leur utilité par le passé et qui conservent toute leur pertinence aujourd’hui.



A l’approche des vacances de fin d’année et des rassemblements familiaux, la prudence s’impose plus que jamais. Les moments de convivialité, aussi précieux soient-ils, peuvent devenir des accélérateurs de transmission si la vigilance faiblit. Anticiper, se protéger, protéger les autres et soutenir le système de santé national en évitant les formes graves constituent un acte de responsabilité collective.



La vague grippale actuelle n’est pas un simple épisode passager. Elle s’inscrit dans une dynamique mondiale de transformation des virus respiratoires, sous l’effet de mutations constantes et de sociétés de plus en plus interconnectées. Face à cette réalité, le Maroc dispose d’atouts, mais aussi de défis. L’information claire, la prévention, la vaccination et la préparation du système de santé seront les clés pour traverser cette saison hivernale sans basculer dans une crise plus profonde. Dans ce combat contre un virus familier mais toujours imprévisible, chaque geste compte et chaque semaine sera décisive.



Mehdi Ouassat