La production des industries manufacturières poursuit sa tendance haussière

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole reste sur une tendance haussière pour le deuxième trimestre consécutif, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).



Les chiffres publiés par l’institution publique montrent qu’il a enregistré une hausse de 2,2% au cours du troisième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024, après la hausse de 7% observée au cours du deuxième trimestre 2025.



Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des indices de production dans plusieurs branches, a indiqué le Haut-commissariat dans sa note relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière au troisième trimestre 2025.



D’après l’institution, des hausses ont été enregistrées en particulier dans les «industries alimentaires» (11,3%), la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (12,2%), l’«industrie chimique» (4,3%), l’«industrie automobile» (7,4%), la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» (16,2%) et la «fabrication d'autres matériels de transport» (19,9).



A titre de comparaison, la progression observée au deuxième trimestre, s’expliquait essentiellement par la hausse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier : l’«industrie chimique» (9,3%), la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (10,8%), les «industries alimentaires» (9,0%), la «fabrication de produits à base de tabac» (19,1%), l’«industrie automobile» (5,6%), la «fabrication d’équipements électriques» (16,3%) et la «métallurgie» (17,2%).



Dans sa note, le HCP constate, en revanche, que l’indice de la «fabrication de produits à base de tabac» a enregistré une baisse de 28,4% au troisième trimestre, tandis que ceux de l’«industrie pharmaceutique», la «fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» et la «métallurgie» ont reculé respectivement de 17,3%, 6,6% et 8%.



A titre de rappel, des baisses avaient été aussi observées au deuxième trimestre de cette année. Dans sa note d’information d’alors l’institution avait fait état d’une baisse de 11,6% de l’indice de l’«industriede l'habillement», tandis que ceux de la «fabrication d'autres matériels de transport», l’«industrie du cuir et de la chaussure» et la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » avaient reculé respectivement de 14,5%, 9,1% et 3,2%.



Au troisième trimestre 2025, il ressort également des données recueillies que l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 7,4%, résultant de la hausse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 7,5% et de celui des « minerais métalliques» de 3,2%.



Toujours à titre de comparaison, rappelons que l’indice de la production des industries extractives avait enregistré une hausse de 16,8% justifiée par la hausse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 17,4% et de celui des «minerais métalliques» de 0,1%, selon le HCP.



S’agissant de l’indice de la production de l’énergie électrique, les chiffres relatifs au troisième trimestre font état d’une hausse de 6,4%. Au deuxième trimestre, cet indice avait enregistré une hausse de 9,4%.



Alain Bouithy