Mercredi 17 Décembre 2025

Ouverture à Rabat du 7ème Congrès du Réseau des institutions nationales des droits de l’Homme francophones
Les travaux de la 7e édition du Congrès du Réseau des institutions nationales des droits de l’Homme francophones se sont ouverts, mardi, au siège du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) à Rabat.

Cet événement de deux jours se tient dans un contexte mondial marqué par des défis croissants liés à la protection des droits de l’Homme, notamment sur fond de tensions politiques, de conflits armés et de transformations numériques accélérées.

Dans son allocution d’ouverture, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a souligné la nécessité d'insuffler un nouvel élan à l'action des institutions nationales des droits de l'Homme au sein de l’espace francophone, alors que les acteurs des droits humains font face à des difficultés financières.

Devant cette situation, a-t-elle poursuivi, il importe de renforcer l’action commune et de mutualiser les efforts, en vue de consolider le plaidoyer des Etats et de soutenir l’indépendance et l’efficacité de ces institutions.

De même, Mme Bouayach, également présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme, a insisté sur l’importance du partage des bonnes pratiques entre lesdites institutions, en tant que levier essentiel pour influencer les politiques publiques et les parcours nationaux de protection des droits humains.

Evoquant les défis soulevés par l'intelligence artificielle (IA), la présidente du CNDH a fait observer que de nombreux algorithmes ne respectent pas les principes fondamentaux des droits de l’Homme, d'où l'importance de la vigilance, de la sensibilisation et de la responsabilisation des producteurs de technologies numériques quant à leurs impacts sur les droits humains.

La numérisation, a-t-elle soutenu, nécessite l'établissement de passerelles de communication et de coordination entre les différents acteurs, institutions nationales, société civile, experts et techniciens, afin de construire des approches communes garantissant un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits et libertés.

Le congrès accorde la priorité aux liens entre l’IA et les droits de l’Homme à la fois comme domaine porteur d’opportunités prometteuses susceptibles d'appuyer l’action des institutions nationales, et source de préoccupation au sujet du droit à la vie privée, à la non-discrimination, à la protection des données personnelles, au respect de la dignité humaine ainsi qu’à de nombreux droits fondamentaux.

Les travaux du congrès devraient aboutir à l’élaboration d’une feuille de route pratique visant à développer les mécanismes de travail des institutions nationales des droits de l’Homme dans l’espace francophone et à renforcer leurs capacités d’interaction avec les mutations numériques, notamment en matière de mise en place de cadres éthiques et juridiques pour l’utilisation de l’IA et de garantie du respect des droits de l’Homme dans les politiques publiques numériques.

L’accueil par le Maroc de ce congrès, à travers le CNDH, reflète l’engagement constant du Royaume à soutenir la coopération internationale dans le domaine des droits de l’Homme, à renforcer le dialogue entre les institutions nationales et à contribuer à l’élaboration de visions communes à même de répondre aux défis émergents et accélérés. 


