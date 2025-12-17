SM le Roi félicite le Souverain de Bahreïn à l'occasion de la fête nationale de son pays


Libé
Mercredi 17 Décembre 2025

SM le Roi félicite le Souverain de Bahreïn à l'occasion de la fête nationale de son pays
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au Roi de Bahreïn, et de davantage de progrès et de grandeur au peuple bahreïni sous sa sage conduite.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa ferme détermination à continuer d’œuvrer, aux côtés de SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, en vue de renforcer les relations bilatérales et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans différents domaines, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères.


