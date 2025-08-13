Tourisme de montagne: Imlil, un élan nouveau pour l’économie locale

Nichée au cœur des montagnes majestueuses du Haut Atlas, la commune rurale d’Imlil, relevant de la province d’Al Haouz, s’impose comme l’une des destinations phares du tourisme de montagne au Maroc, attirant chaque année un nombre croissant de visiteurs marocains et étrangers en quête d’authenticité, de paysages à couper le souffle et d’expériences humaines uniques.



Avec ses vallées verdoyantes, ses sentiers sinueux menant vers le plus haut sommet d’Afrique du Nord, le mont Toubkal, et son climat tempéré même en été, Imlil est devenue bien plus qu’une simple étape avant l’ascension.



Elle incarne aujourd’hui un véritable écosystème touristique où l’hébergement, la restauration, l’artisanat et les services liés à la randonnée et à l’alpinisme font vivre une large partie de la population locale.



Au centre de cette dynamique, les loueurs de matériel de randonnée et d’escalade jouent un rôle essentiel. Dans une déclaration à la MAP, Hamid Azizi, propriétaire d’un magasin spécialisé dans l’équipement de trekking, explique que la saison estivale attire beaucoup de randonneurs venus de toute l’Europe, mais aussi de plus en plus de Marocains.



Les touristes étrangers sont généralement très organisés, avec des programmes précis, tandis que les visiteurs marocains profitent souvent de séjours plus courts, mais tout aussi intenses.



"Notre activité ne se limite pas à la location de matériel. Nous donnons des conseils sur la sécurité, sur le choix des sentiers et sur la météo. L’ascension du Toubkal, par exemple, nécessite un bon équipement, surtout la nuit, lorsque les températures chutent brutalement", a-t-il fait observer.



Pour encadrer ces visiteurs, les guides locaux constituent un pilier incontournable de l’offre touristique d’Imlil.

Mohamed Allali, guide de haute montagne depuis quelques années déjà, raconte à la MAP l’évolution du tourisme dans la région.



"Lorsque j’ai commencé, la majorité des visiteurs étaient des alpinistes expérimentés. Aujourd’hui, on reçoit aussi des familles, des groupes scolaires et même des retraités. Le défi est d’adapter chaque parcours aux capacités physiques des randonneurs tout en leur offrant une expérience inoubliable", a-t-il fait savoir.



Il a également insisté sur la richesse humaine de la région, affirmant que les gens viennent pour voir les montagnes, mais qu'ils repartent surtout avec des souvenirs des rencontres.

"L’accueil chaleureux des habitants, le thé à la menthe servi dans les villages, les repas partagés… c’est ce qui donne envie de revenir", a-t-il ajouté.



Les hébergements touristiques, allant des maisons d’hôtes aux auberges de montagne, participent eux aussi activement à cette expérience immersive.



Hassan Nassim, gérant d’une auberge à Imlil, explique que son établissement accueille aussi bien des randonneurs venus tenter l’ascension du Toubkal que des visiteurs recherchant simplement un séjour au calme.



"Nous proposons des chambres simples, des dortoirs pour les groupes et des repas faits maison à base de produits locaux. La majorité de notre personnel est originaire d’Imlil ou des villages voisins. C’est important pour maintenir les bénéfices économiques dans la région", a-t-il affirmé.



Cette auberge, qui affiche souvent complet en haute saison, sert également de point de départ pour de nombreuses excursions vers des sites emblématiques tels que Sidi Chamharouch ou les plateaux d’altitude offrant une vue panoramique sur la chaîne du Haut Atlas.



Les autorités locales, conscientes de l’importance stratégique du tourisme dans cette zone, multiplient les efforts pour garantir la sécurité et le confort des visiteurs.

Des postes de contrôle ont été installés sur les axes menant vers le sommet du Toubkal et des consignes strictes imposent l’accompagnement par un guide agréé pour toute ascension.



Les retombées économiques de cette activité se traduisent par la création d’emplois pour les jeunes du village, qu’ils soient guides, cuisiniers, porteurs, artisans ou commerçants.

Mais au-delà des chiffres, Imlil séduit par son équilibre entre développement et respect des traditions, offrant aux visiteurs une immersion dans un mode de vie montagnard où l’authenticité est le maître-mot.



