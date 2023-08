Tanger : Partenariat entre la CPMM et l'organisation professionnelle espagnole de la pêche artisanale au port de Conil

Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Tanger, entre la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée (CPMM) et l'organisation professionnelle espagnole des producteurs de pêche artisanale au port de Conil "Lonja de Conil OPP 72", dans le sud de l'Espagne.



Paraphée par le président de la CPMM, Youssef Benjelloun, et le président de Lonja de Conil OPP 72, Nicolás Fernández Muñoz, cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre maroco-espagnole des professionnels de la pêche dans les deux rives de Gibraltar, tenue le 27 octobre 2022, autour du thème "Plan de gestion participative des ressources halieutiques dans le détroit de Gibraltar", indique un communiqué de la CPMM.



A travers cette convention, les deux parties ambitionnent de promouvoir l'action commune et d’établir un jumelage pionnier au niveau du détroit de Gibraltar sur la base d'une approche de gestion participative, tout en veillant à la préservation des ressources halieutiques communes et à l’organisation de diverses activités liées aux questions d'intérêt commun.



En vertu de cette convention, les cadres de l'organisation professionnelle espagnole assureront la coordination des projets futurs avec les professionnels de la CPMM, et la détermination d’un programme bien défini des activités intenses qui seront lancées à partir de ce mois d'août jusqu'à décembre prochain.