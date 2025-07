Télécommunications : Déploiement de la technologie 5G avant fin 2025

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé, vendredi à Rabat, que la technologie 5G sera déployée avant fin 2025 dans plusieurs villes, en perspective de sa généralisation progressive pour atteindre près de 85% de la population à l'horizon 2030.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du Conseil d’administration de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), M. Akhannouch a souligné que le lancement de cette technologie s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux ayant nécessité la mobilisation d'investissements globaux de 80 milliards de dirhams, ce qui permettra de fournir des services modernes et avancés au profit des différents usagers.



Il a également relevé que le gouvernement œuvre, avec le secteur privé, à mobiliser des investissements importants visant à améliorer le réseau des télécommunications et élargir la couverture en internet en vue de satisfaire la demande croissante de la population.



M. Akhannouch a, en outre, mis en avant l'importance d'assurer une couverture globale des régions pâtissant d'une faible ou d'un manque du réseau de télécommunications, en particulier les zones rurales et montagneuses, notant qu'une cartographie exhaustive sera effectuée en vue d'identifier au juste ces régions.



Ce programme conjoint entre l'Etat et le secteur privé est à même d'améliorer la qualité des services de télécommunications et de garantir un accès élargi au réseau internet, a conclu le chef de gouvernement.