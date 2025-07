Banques : Poursuite de l’allègement du besoin en liquidité au T2-2025

Le besoin en liquidité des banques a continué de s'alléger au deuxième trimestre 2025, avec une moyenne hebdomadaire de 113,8 milliards de dirhams (MMDH), en baisse par rapport à 129,5 MMDH enregistrés au premier trimestre 2025, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit le volume moyen hebdomadaire de ses injections de liquidité à 128 MMDH au deuxième trimestre 2025, contre 144 MMDH au premier trimestre et 151,4 MMDH au quatrième trimestre 2024, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet 2025.



Dans ce sillage, les interventions se sont concentrées principalement sur les avances à 7 jours (48,7 MMDH), les opérations de pensions livrées (44,7 MMDH) ainsi que sur les prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) pour un montant de 34,5 MMDH, rapporte la MAP.

Par ailleurs, le volume moyen des transactions interbancaires a progressé de 35,3% par rapport au premier trimestre 2025, atteignant 3,7 MMDH.



Le taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ) a poursuivi sa baisse, reculant de 21 points de base (pbs) par rapport au premier trimestre, pour s'établir à 2,25%.

Cette évolution fait suite aux deux baisses successives du taux directeur de 25 pbs chacune, réalisées le 17 décembre 2024 et le 18 mars 2025, par Bank Al-Maghrib.



Quant aux taux débiteurs, l'enquête de BAM pour le premier trimestre 2025 confirme la poursuite du recul trimestriel du taux moyen pondéré global de 10 pbs, qui s'établit désormais à 4,98%.



Cette baisse a concerné exclusivement le taux des crédits de trésorerie (-26 pbs à 4,74%), tandis que les taux des autres catégories de crédits ont connu une hausse, notamment ceux des crédits à l'immobilier (+16 pbs, à 5,18%), à l'équipement (+16 pbs, à 5,15%) et à la consommation (+14 pbs, à 7,13%).