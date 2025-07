Oujda: Hausse de 0,8% de l'IPC en juin dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Oujda a augmenté de 0,8% en juin dernier, par rapport au mois précédent.



Cette évolution est le résultat de la hausse de 1,6% de l’indice des prix des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des prix des produits non alimentaires, indique une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP).



Entre mai et juin, les hausses des prix des produits alimentaires ont concerné principalement les "Poissons et fruit de mer" avec 12,6%, le "Café, thé et cacao" avec 5,8%, les "Légumes" avec 4,7% et les "Viandes" avec 2%, rapporte la MAP.



En revanche, les prix ont diminué de 1,8% pour les "Fruits", de 0,4% pour le "Lait, fromage et œufs" et les "Huiles et graisses" et de 0,2% pour le "Pain et les céréales", tandis que pour les produits non alimentaires, les prix des "Carburants" ont augmenté de 0,3%.



Sur un an, l’indice des prix à la consommation a enregistré une légère hausse de 0,1% en juin dernier, sous l'effet de la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,4%, conjuguée à une baisse de 0,3% de celui des produits non alimentaires.



La hausse des prix des produits alimentaires est due principalement à la hausse des prix des "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" de 0,3% et des "Boissons alcoolisées et tabac" de 3,5%.



Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 3,8% pour le "Transport" à une hausse de 4,9% pour les "Restaurants et hôtels".



Quant à l’indice des prix à la consommation des six premiers mois de l’année 2025, il a connu une hausse de 0,7% par rapport à la même période de l’année précédente, en raison de la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,8% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,5%.



L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.