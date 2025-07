Emprunt obligataire d'Aradei Capital du 21 juillet 2023 : révision du taux facial des tranches "B" et "D"

Aradei Capital a annoncé la révision du taux d'intérêt facial des obligations des tranches "B" et "D" non cotées de son emprunt obligataire ordinaire par placement privé du 21 juillet 2023.



Le nouveau taux d'intérêt, applicable à partir du 21 juillet 2025 pour les deux tranches, s'établit à 3,38%, avec respectivement des maturités de 5 et 7 ans, une prime de risque de 120 points de base (pbs) et un taux plein monétaire des bons du Trésor à 52 semaines calculé sur la base des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor portant date de valeur du 14 juillet 2025 telle que publiée par Bank Al-Maghrib de 2,18%, précise Aradei Capital dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette révision intervient conformément aux dispositions du procès-verbal du conseil d'administration du 22 juin 2023, arrêtant les caractéristiques de l'émission dudit emprunt obligataire.