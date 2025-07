La concentration de l’activité bancaire quasi-stable en 2024

La concentration de l'activité bancaire est restée quasi-stable en 2024, ressort-il du rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al Maghrib (BAM).



La part des cinq plus grandes banques dans le total-actif du secteur s'est située à 76% après 75,7% en 2023 et celle des trois premières banques ressort à 61,9% (après 61,7% en 2023), explique BAM dans son rapport.



Pour ce qui est des dépôts, les trois premières banques ont disposé de près de 63,5% des dépôts collectés, après 63,3% en 2023, et les cinq premières ont concentré une part de 78% en hausse de 0,1 point par rapport à 2023, fait savoir la même source.



S'agissant des crédits, les trois premières banques ont octroyé 60,4% des crédits, après 60,1% en 2023, et les cinq plus grandes ont accordé 77,1% des financements après 77,4%, rapporte la MAP.



En fonction du statut de l'actionnariat, les banques à capital privé majoritairement marocain ont vu leurs parts de marché en termes de total-actif, de dépôts et de crédits se renforcer à respectivement 73,4% (+6,2 points), 75,1% (+6,4 points) et 74,4% (+8,2 points) suite au changement de contrôle du capital d'une banque.



Dans ce sillage, leur part de marché en termes de guichet a augmenté de 5,2 points à 63,1%.



De ce fait, les banques à capital privé majoritairement étranger ont vu leurs parts de marché en termes de guichets, se replier de 5,7 points à 4,7%, de total-actif et des dépôts reculer respectivement à 4,9% (-6,4 points) et 4,7% (-6,4 points). En parallèle, leur part dans les crédits est passé de 13,7% à 5,6%.



En parallèle, les banques à capital majoritairement public ont détenu une part de marché en termes de réseau de 32,2% (+0,6 point) et de total-actif de 21,7% (+0,2 point). Leur part de marché de crédits s'est située à 20% (-0,1 point) et celle des dépôts s'est maintenue à 20,2%.



En 2024, le niveau de concentration de l'activité des sociétés de crédit à la consommation a progressé. La part détenue par les trois plus grandes sociétés de crédit à la consommation dans le total-actif du secteur s'est renforcée de 2 points à 69% et celle des cinq premières s'est améliorée d'un point à 91%.



Concernant le secteur du crédit-bail, la part des trois premières sociétés ressort sans changement à 71% et celle des cinq premières sociétés s'est contractée de 4 points à 90%.



La contribution des 3 premiers établissements de paiement dans le total des transferts de fonds, opérés par ceux offrant le service de transfert de fonds, est en hausse de 6 points à 90,2%, après 89,6% en 2023, et celle des 5 premiers établissements s'est renforcée de près de 2 points à 98,4%, après 96,5% en 2023.



S'agissant du secteur de paiement mobile, la part des 3 premiers établissements de paiement dans le total des comptes de paiements s'est établie à 63% (+1 point) et celle des 5 premiers établissements à 79% (-2 points).



En termes de volume des transactions sur ces comptes, les 3 premiers établissements de paiement ont représenté 75%, sans changement, et les 5 premiers établissements 92% après 86% en 2023.



La contribution des 3 premières institutions de microfinance dans la distribution des crédits s'est établie, à fin 2024, à 96% et celle des 5 premières institutions à 99%.



Sur base consolidée, le niveau de concentration de l'activité de crédit des 3 premiers groupes bancaires s'est maintenu à 60% par rapport à 2023. De même, la part des 5 premiers est demeurée stable à 77%.



L'analyse par objet montre que pour les crédits de trésorerie et à l'équipement, la part des 3 premiers groupes bancaires a augmenté de 2 points à 58% et celle des 5 premiers groupes s'est maintenue à 77%.



Pour les crédits immobiliers, la part des trois premiers s'est contractée d'un point à 60% et celle des cinq premiers groupes s'est repliée d'un point à 79%.



Quant aux crédits à la consommation, leur quote-part a reculé d'un point par rapport à l'année dernière pour les trois premiers groupes bancaires, soit 57%, alors qu'elle s'est maintenue à 79% pour les 5 premiers groupes.