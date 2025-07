Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du lundi 28 juillet

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de lundi sur une baisse de 0,34%, pénalisé par la contre-performance des secteurs "Sociétés de Financement et Autres Activités Financières" (-2,28%), "Agroalimentaire/Production" (-2,25%) et "Industrie Agricole" (-1,84%).



Les échanges ont dépassé 2,78 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Travaux Généraux de Construction de Casablanca (255,50 millions de dirhams - MDH), Marsa Maroc (52,22 MDH) et Vicenne (50,99 MDH).



Aux valeurs individuelles, Vicenne (+8,50% à 485 DH), Balima (+5,99% à 293,60 DH), Oulmes (+5,91% à 1.218 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,29% à 69,35 DH) et AGMA (+4,08% à 6.869 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-5,93% à 587 DH), Sonasid (-4,00% à 2.400 DH), CFG Bank (-2,75% à 248 DH), Cosumar (-2,69% à 235,50 DH) et Cartier Saada (-2,25% à 38,60 DH).