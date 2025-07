Maroc Telecom : un RNPG de près de 2,96 MMDH au S1-2025

Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s'est élevé à près de 2,96 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2025, en hausse de 1,6% par rapport à la même période un a auparavant.



Le résultat opérationnel (EBITA – earnings before interest, tax and amortization) ajusté s'établit à 5,96 MMDH, en amélioration de 2%, indique le groupe dans un communiqué, précisant que la marge d'EBITA ajusté s’est améliorée de 0,3 point (pt) à 33%.



Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) atteint 9,08 MMDH, en retrait de 2,5%, précise le communiqué, notant que la baisse de l’EBITDA au Maroc est partiellement compensée par la croissance de l’EBITDA dans les filiales Moov Africa. La marge d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 50,3%.



Maroc Telecom fait également état d'une hausse des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO - Cash flow from operations) ajustés de 6,7% à plus de 5,06 MMDH, soulignant que les investissements hors fréquences et licences représentent 15,7% des revenus du groupe à fin juin 2025. Ce ratio est appelé à atteindre environ 25% des revenus à fin 2025, en lien avec le déploiement de la 5G.



Pour ce qui est de la dette nette consolidée du groupe, elle se situe à 17,62 MMDH et reste au niveau maîtrisé de 0,9 fois l’EBITDA annualisé.