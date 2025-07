Aéroports nationaux : Hausse de 16,4% du nombre de passagers au T1-2025

Le nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux a enregistré une performance de +16,4% au terme du premier trimestre 2025 (T1-2025), après une consolidation de 13,9% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Au niveau des ports, 720.645 passagers ont transité par les ports marocains à fin mars 2025, en hausse de 3,9%, fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

L'activité de croisière, quant à elle, s’est renforcée de 46,9% au T1-2025 avec un flux de 55.668 croisiéristes, souligne la même source.



Par ailleurs, la DEPF relève que la valeur ajoutée du secteur du transport et entreposage s’est améliorée de 4% au terme du T1-2025, après une augmentation de 6,5% un an auparavant.



Cette progression est tirée par l’évolution favorable enregistrée dans la majorité des principaux segments de ce secteur, explique la note.



Ainsi, le volume global du trafic commercial manutentionné au sein des ports nationaux a atteint les 60,8 millions de tonnes au T1-2025, en affermissement de 10,2%, bénéficiant de la bonne dynamique du trafic de transbordement (+12,7%), des exportations (+13,7%), des importations (+2,8%), ainsi que de celui du cabotage (+31,6%).