Tanger: Partenariat entre l’IFC et le CRI pour renforcer la compétitivité de la région

Le Centre régional d’investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Société financière internationale (IFC) ont conclu, lundi à Tanger, un partenariat stratégique en vue de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la région et soutenir son développement économique.



Ce partenariat, financé par le Secrétariat d'Etat à l'économie suisse (SECO), apportera au CRI une assistance technique ciblée et s’appuiera sur l’expertise et les meilleures pratiques internationales pour accélérer la transformation économique de la région, indique un communiqué conjoint des deux institutions.



La cérémonie de signature, qui a été suivie de la présentation du rapport de l’IFC sur l'adoption du cadre des éco-parcs industriels, élaboré pendant la phase préparatoire du partenariat, marque une étape clé de la collaboration entre l’IFC et le CRI, fait savoir la même source, notant que l’événement a réuni les principaux acteurs de l’écosystème économique régional, illustrant les synergies locales et une vision partagée en faveur d’un développement durable, rapporte la MAP.



“Ce partenariat marque une étape clé pour positionner la région en tant que hub économique de premier plan. Grâce à l’expertise de l’IFC et au soutien du SECO, nous créons les conditions d’un développement durable et compétitif”, a indiqué le directeur général du CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Yassine Tazi, cité dans le communiqué.



“Aux côtés de la Wilaya, du Conseil régional et des acteurs économiques locaux, nous accompagnons les entreprises dans leur transition vers la décarbonation et leur alignement avec les standards internationaux, notamment à travers la mise en place d’éco-parcs certifiés”, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette initiative renforcera l’attractivité de la région et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, tout en favorisant un investissement responsable et une croissance durable.



Dans le cadre de cette coopération, l’IFC soutient le CRI dans la mise en place des bases fondamentales qui faciliteront la décarbonations des zones industrielles, un levier essentiel pour renforcer leur durabilité et leur efficacité, attirer les investissements étrangers, renforcer la compétitivité à l’export des entreprises locales et stimuler la création d’emplois.

Selon le communiqué, cette coopération renforcera également la promotion des investissements dans des secteurs verts stratégiques, tels que la logistique et les véhicules électriques.



Pour sa part, le représentant régional de l'IFC pour le Maghreb, David Tinel, a noté que la transition vers une économie durable représente une occasion unique pour la région d’attirer plus d’investissements privés et d’en faire un pôle industriel vert, stratégique entre l’Europe et l’Afrique.



“Notre partenariat avec le CRI de Tanger permettra à la région de renforcer son dynamisme économique et d’accélérer sa croissance, en affirmant le rôle stratégique des Centres régionaux d’investissement comme moteurs de l’économie locale”, a-t-il souligné.



Quant à Françoise Salamé Guex, cheffe de coopération et développement économiques à l’ambassade de Suisse, elle a affirmé que la Suisse se réjouit de renforcer le climat des affaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en instaurant un cadre favorable aux investissements durables, afin de renforcer la compétitivité industrielle et stimuler la création d’emplois qualifiés, porteurs de prospérité pour la région et le Royaume.



L’IFC soutient activement le développement économique du Royaume du Maroc, notamment à travers une première collaboration avec le CRI de Marrakech-Safi, suivie désormais de son partenariat avec le CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, relève le communiqué, notant que l'objectif est de stimuler les investissements régionaux pour renforcer la compétitivité et promouvoir une croissance économique inclusive.