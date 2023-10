TE Connectivity inaugure une nouvelle usine de fabrication à Tanger Med

TE Connectivity, leader mondial des connecteurs et des capteurs, a organisé, mercredi, une cérémonie pour célébrer l'inauguration d'une nouvelle installation sur son campus au sein de la plateforme industrielle Tanger Med, en vue de renforcer ses capacités de fabrication en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



L'usine produira des composants électriques pour satisfaire les besoins des clients sur les marchés industriels en évolution rapide, tels que les véhicules électriques, l'automatisation des usines, ainsi que les systèmes de batteries et de stockage d'énergie, et d'éclairage industriel, rapporte la MAP.



Située au sein de la plateforme industrielle Tanger Med, cette installation à la pointe de la technologie, qui s'étend sur 20.000 m2, offrira un large éventail de capacités, notamment en matière de moulage, de surmoulage, d'assemblage, d'ingénierie de conception et de gestion de projet.



Le site jouera un rôle central dans la fabrication de composants essentiels pour des lignes de produits clés qui permettent la connexion, l'identification et le repérage de composants électriques sur les marchés industriels.



S'exprimant à cette occasion, le chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Amine Belhaj Soulami, a souligné que la présence de TE Connectivity au Maroc est une success story, notant que l'expansion de ses activités à travers un 4ème investissement est une preuve sans équivoque du succès de l'implantation du groupe sur le sol marocain et un fort signe de l'attractivité de la destination Maroc.



M. Belhaj Soulami, également directeur général de l'industrie par intérim, a relevé que ce projet permettra de répondre à la demande croissante de solutions électriques innovantes et de qualité et de renforcer les chaînes d'approvisionnement de toute la région EMEA, soulignant que cet exploit est attribuable à la qualité de la plateforme industrielle marocaine et à notre remarquable capital humain qui fait la différence en termes de compétitivité.



De son côté, le directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, a indiqué que la vision du management de TE Connectivity et son engagement à établir son 4ème unité industrielle au sein de l'écosystème de Tanger Med illustre de manière exemplaire le renforcement du partenariat entre ces deux entités.



Le responsable a, à cet égard, affirmé que Tanger Med Zones continue à jouer un rôle clé en favorisant la diversification des exportations, en accroissant l'attrait des investissements étrangers, et en renforçant la création d'emplois à forte valeur ajoutée.



"TE Connectivity opère à Tanger depuis plus de dix ans et nous sommes satisfaits de la disponibilité des talents et du climat d'investissement favorable mis en place par le gouvernement" marocain, a relevé, pour sa part, Vish Ananthan, senior vice-président et directeur général de l'activité industrielle de TE Connectivity.



"Avec l'ajout d'une quatrième usine de production à Tanger, nous sommes impatients de renforcer notre présence, afin d'améliorer les niveaux de service pour nos clients dans la région EMEA", a-t-il enchaîné.



"Depuis plus de 10 ans, nous continuons à investir et à renforcer notre présence au Maroc", a assuré Ayoub Daoudi, directeur senior, et directeur général de TE Connectivity Afrique du Nord, ajoutant: "L'ouverture de cette quatrième usine de fabrication témoigne de la confiance que nous avons dans les talents marocains et des perspectives que peut nous offrir le pays, qui bénéficie d'une position stratégique et d'une proximité avec l'ensemble de nos clients, notamment les marchés européens et africains".



Quant au directeur de l'usine, Youssef Chentouf, il a noté que cette nouvelle usine, gérée par une équipe 100% marocaine, permettra de répondre à la demande croissante de solutions industrielles et de renforcer les chaînes d'approvisionnement dans la région, précisant que l'installation devrait générer 1.000 emplois supplémentaires d'ici mi-2024.



TE Connectivity a continué à investir et à renforcer sa présence au Maroc au cours des dix dernières années, en commençant par l'implantation d'un centre de distribution en 2012.

Depuis lors, TE Connectivity a décidé d'étendre ses opérations locales à la production et à l'ingénierie à valeur ajoutée, comme le développement de produits.



Actuellement, TE Connectivity Maroc emploie plus de 3.500 personnes dans un très grand campus industriel avec quatre usines de fabrication situées dans différentes zones d'activité: TFZ, Tanger Automotive City (TAC)1, et TAC2 ainsi qu'un centre de distribution à Tanger Med pour ses opérations logistiques.



A partir de cette nouvelle installation, TE Connectivity fournira des technologies et des solutions innovantes et performantes pour les armoires de commande qui servent les marchés industriels dans le monde entier.