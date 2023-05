Signature à Lisbonne d'un mémorandum d'accord entre la CAFELEC et l'APEMETA

Un mémorandum d'accord a été signé, vendredi à Lisbonne, entre la Confédération africaine d'électricité (CAFELEC), présidée par la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), et l'Association portugaise des entreprises de technologie environnementale (APEMETA).



Signé en marge du Forum économique Portugal-Maroc par le président de la CAFELEC et la FENELEC, Ali El Harti, et le président de l'APEMETA, Carlos Iglézias, ce mémorandum vise à favoriser le développement d'activités des entreprises marocaines et portugaises des deux entités, et l'internationalisation de celles-ci, particulièrement les PME.



"A travers ce mémorandum, nous, en tant que CAFELEC, aiderons les entreprises portugaises à entrer en Afrique, et, elles, de leur côté, nous aideront à entrer notamment en Europe, et en Amérique latine", a indiqué M. El Hariti, dans une déclaration à la MAP.



"Les entreprises marocaines s'exportent de plus en plus", a-t-il fait observer, soulignant qu'au-delà de l'Afrique, "nous souhaitons aujourd'hui attaquer d'autres marchés à fort potentiel".

Créé en 2011, la CAFELEC, composée de 12 pays africains, vise à '’offrir une opportunité aux pays membres de construire ensemble un partenariat gagnant-gagnant qui permettra par la suite de tirer davantage vers le haut l’industrie énergétique, électrique et électronique’’.

Fondée en 1989, l'APEMETA est une association entrepreneuriale privée qui a pour but de soutenir le secteur portugais des technologies environnementales et promouvoir la croissance et le développement durable.



Initiée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le Forum économique Portugal-Maroc, tenu en marge de la 14ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, constitue une base pour renforcer les opportunités d'affaires et d'investissement dans plusieurs domaines et consolider le partenariat entre les hommes d'affaires des deux pays.



Ce Forum économique se veut une occasion d'échanger sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il vise aussi à identifier de nouvelles opportunités de coopération et à construire des partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés tels que l'industrie, les énergies renouvelables et le numérique.