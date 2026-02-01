Libération

Dimanche 1 Février 2026

La DGSN dément catégoriquement les rumeurs sur des cas de vols et de pillages dans les régions touchées par les inondations à Ksar El Kébir
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti catégoriquement l'enregistrement de cas de vols et de pillages dans les régions touchées par les récentes inondations dans la ville de Ksar El Kébir, relayées de manière erronée et exagérée sur les réseaux sociaux.

Ainsi, la DGSN affirme que ses services à Ksar El Kébir n'ont reçu, à la date d'aujourd'hui, aucun signalement ou plainte pour vols dans les commerces ou les établissements de santé de la ville, contrairement aux rumeurs circulant sur l'espace numérique, relevant que ces données ont été vérifiées auprès des propriétaires des commerces, prétendument présentés comme cible de vols.

Par ailleurs, la DGSN fait savoir que l'ensemble de ses services et unités opérationnelles sont mobilisés, aux côtés des autres forces de l'ordre, afin de garantir la sécurité et l'ordre publics à Ksar El Kébir et veiller à l'exécution des protocoles de sécurité stricts à même d'assurer la ferme application de la loi face à toute tentative de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.


