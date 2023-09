Sanlam Maroc : Franchissement à la hausse des seuils de participation

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mardi, un franchissement à la hausse des seuils de participation de 5%, 10%, 20%, 33,33% et 50% dans le capital de Sanlam Maroc.



"L'AMMC porte à la connaissance du public que la société Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited, a déclaré, avoir franchi indirectement à la hausse, le 4 septembre 2023, les seuils de participation de 5%, 10%, 20%, 33,33% et 50% dans le capital de Sanlam Maroc et ce, suite à l'apport par les groupes Sanlam et Allianz à Sanlam Allianz Africa de leurs titres de participation détenus dans certaines filiales africaines", indique l'AMMC dans un communiqué.



Suite à cet apport, Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited déclare détenir indirectement 2.541.267 actions Sanlam Maroc, soit 61,73% du capital de ladite société, souligne la même source.



Dans les six mois qui suivent le franchissement des seuils précités, Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Sanlam Maroc. Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited déclare agir de concert avec les sociétés Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited, Allianz Europe B.V et Sanlam Pan Africa Maroc SA.