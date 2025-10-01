Chili/U20. Mohamed Ouahbi: Nous avons les qualités pour aller plus loin

Le sélectionneur de l’équipe nationale U20, Mohamed Ouahbi, a affirmé, jeudi à Santiago, que ses joueurs disposent des qualités techniques et physiques nécessaires pour aller loin dans la Coupe du monde de la catégorie, organisée au Chili.



«Nous avons toutes les qualités pour faire plus et aller plus loin dans cette compétition », a déclaré Ouahbi à la presse à l’issue de la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre le Brésil (2-1), lors de la deuxième journée du groupe C, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.



Les joueurs marocains ont démontré leur qualité et leur solidarité dans un match «difficile», tout en sachant souffrir dans les moments délicats, a-t-il ajouté, se disant heureux de la qualification et de la prestation de son équipe.



«Nous avons réussi à créer un groupe solide, une famille qui croit en ses chances au fil du temps », a poursuivi l’entraîneur national, soulignant que les Lionceaux de l’Atlas sont prêts à se battre lors des prochaines échéances, rapporte la MAP.



«Nous voulons réaliser quelque chose de grand et offrir la joie au peuple marocain qui nous suit et nous encourage», a-t-il insisté, tout en adressant ses remerciements à l’ensemble de son staff technique pour le travail accompli.



Par ailleurs, Ouahbi a indiqué qu’il entend gérer son effectif lors du dernier match contre le Mexique, prévu samedi prochain à Valparaíso, en offrant l’opportunité à d’autres joueurs de montrer leur talent.



Avec 6 points, le Maroc occupe la tête du groupe C, devant le Mexique (2 pts), tandis que le Brésil et l’Espagne ferment la marche avec un seul point.