Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Saibari et Driouech s’illustrent avec le PSV

Dimanche 5 Octobre 2025

Saibari et Driouech s’illustrent avec le PSV
Autres articles
Le PSV Eindhoven a confirmé sa domination en "Eredivisie" en s’imposant largement 4-0 sur la pelouse de Zwolle, porté notamment par ses internationaux marocains Ismael Saibari et Couhaib Driouech, particulièrement en vue ce samedi.

Dès la 23e minute, Saibari a ouvert le score après un excellent travail collectif avec Driouech, avant de délivrer quelques minutes plus tard la passe décisive pour le second but signé Guus Til (26e).

Très actif sur son aile droite, Driouech a multiplié les accélérations et les centres dangereux, notamment à la 36e minute, où sa frappe puissante a obligé le gardien adverse à une parade décisive.
En seconde période, le PSV a continué à dominer, avec plusieurs interventions du portier de Zwolle face à Saibari, toujours menaçant (65e, 71e).

Grace à cette victoire, le PSV, qui a ajouté deux autres buts en fin de match (Veerman 67e, Flamingo 90+2e), conforte sa dynamique en championnat et reste solidement installé à la deuxième place, derrière le Feyenoord Rotterdam, leader du classement.

Libé

Lu 138 fois

Tags : Driouech, PSV, Saibari

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication