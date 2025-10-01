Equipe nationale A’ : Deux matchs amicaux à huis clos face à l’Egypte et au Koweït

-
Salon du Cheval d'El Jadida : La Sorba du Moqaddem Abdelghani Benkheda remporte le GP SM le Roi Mohammed VI de Tbourida
-
Le Raja acculé par le MAS au partage des points
-
Mondial Chili-2025/ Mohamed Ouahbi : Le Maroc va préparer sereinement les huitièmes de finale
-
Les Lionceaux de l'Atlas terminent en tête du groupe C
-
Saibari et Driouech s’illustrent avec le PSV
Programmées dans le cadre d’un stage de préparation, ces rencontres se joueront respectivement le 9 octobre au stade El Bachir de Mohammedia et le 14 du même mois à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, précise la FRMF dans un communiqué.
Ces matchs s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Tarik Sektioui à la prochaine coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025, qui aura lieu du 1er au 18 décembre, ajoute la même source.
Voici la liste des joueurs convoqués pour ces deux matchs amicaux :
Gardiens de but :Salaheddine Chihab, Rachid Ghanimi et Ayoub El Khayati.
Défenseurs :Marouane Louadni, Yunis Abdelhamid, Hamza El Moussaoui, El Haytham Manaout, Mohamed Boualcsout, Mohamed Moufid, Mahmoud Bentayeg, Marwane Saadane et Soufiane Bouftini.
Milieux :Mohamed Rabie Hrimate, Khalid Aït Ourkhane, Anas Bach, Ayoub Khairi, Saber Bougrine, Amine Souane et Walid El Karti.
Attaquants :Reda Slim, Youssef Mehri, Oussama Lamlioui, Hamza Hannouri, Achraf Bencharki, Abderazak Hamed Ellah, Walid Azzaro, Amine Zouhzouh et Oussama Tanane.