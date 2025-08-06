Sahara marocain : La position américaine réaffirmée par le Président Trump consacre une alliance historique avec le Maroc

Le Président américain Donald Trump a réaffirmé la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara qui vient consacrer ainsi une "alliance historique" avec le Royaume du Maroc datant du début de l'indépendance des Etats-Unis d’Amérique, écrit le vice-président de la Fédération des journalistes péruviens (FPP), Ricardo Sanchez Serra.



Dans une tribune publiée sur le site de la FPP, Sanchez Serra a qualifié cette réaffirmation de "geste d'une grande portée diplomatique", qui réitère aussi un "ferme soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume comme base unique pour une solution juste et durable au différend" autour du Sahara marocain.



Le journaliste péruvien a rappelé que le Maroc fut le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis en 1777, précisant que ce geste fondateur a marqué le début d'une relation bilatérale entretenue dans le respect mutuel, la coopération stratégique et une vision commune de la stabilité régionale.



Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, cette alliance se traduit par un accord de libre-échange en vigueur, une coopération diplomatique constante et une convergence géopolitique qui transcende les continents.



Il a souligné que ce soutien réitéré par Washington au plan d'autonomie marocain ne fait pas exception. "Plus de 100 pays à travers le monde ont reconnu cette initiative comme la solution la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste pour résoudre le conflit du Sahara", a-t-il dit, ajoutant qu'une trentaine d'Etats ont ouvert des consulats à Laâyoune et à Dakhla, consolidant ainsi leur reconnaissance effective de la souveraineté marocaine sur son Sahara.



Cette dynamique internationale, poursuit la tribune, reflète une vérité incontestable : "le Maroc n'est pas seul et son initiative est une solution légitime qui vise la paix".



Relevant que le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, est devenu un acteur géopolitique majeur, Sanchez Serra a salué "le rôle stabilisateur du Royaume en Afrique et sa capacité de dialogue avec les puissances mondiales, ce qui le positionne comme un pilier d'équilibre dans une région marquée par les tensions et les divisions".



Abordant la position de son pays, le Pérou, Sanchez Serra a estimé qu’il était temps pour Lima de faire évoluer sa position et de rejoindre cet élan international qui soutient le plan marocain d'autonomie.



Le journaliste péruvien a relevé également que le fait de soutenir le Maroc n'est pas seulement un acte diplomatique : "c'est un geste de cohérence historique, de solidarité avec un pays qui est un partenaire fiable, un défenseur de la stabilité régionale et un promoteur de solutions pacifiques.



Ce soutien au Maroc représente aussi une reconnaissance du leadership de SM le Roi Mohammed VI, dont la vision de développement, d'inclusion et de modernité a transformé le visage du Maroc et fait du Royaume un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, a-t-il conclu.