Safiatou Ndiaye, ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud

Un geste qui illustre l’engagement ferme du Royaume en faveur de l’Afrique



L’Initiative de S.M le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19 « illustre l’engagement ferme et permanent du Maroc en faveur du continent », a indiqué, lundi, Jean-Patrice Koe, directeur du bureau du Parlement panafricain (PAP), dont le siège se trouve en Afrique du Sud.

« L’Initiative de S.M le Roi est hautement appréciée au niveau continental, car elle illustre l’engagement ferme et permanent de S.M le Roi et du Maroc aux côtés de l’Afrique ». « Il s’agit d’une initiative qu’il faut saluer une fois de plus et remercier le Maroc pour les efforts qu’il ne cesse de déployer au profit du continent africain », a déclaré le responsable du PAP.

Relevant que le Maroc avait déjà anticipé les conséquences de la pandémie du coronavirus, il a souligné que, sous la conduite de S.M le Roi, l’industrie marocaine a su s’adapter aux nouvelles réalités imposées par le Covid-19. Et d’ajouter que l’Initiative Royale arrive à point nommé pour mettre en avant les valeurs de partage d’expertise et de bonnes pratiques. « Cela ne fait que témoigner et confirmer le caractère humain de l’initiative, qui vient montrer la voie à suivre pour renforcer les liens de coopération et de solidarité entre les pays africains », a-t-il dit.

L’aide aux pays africains, appartenant aux différentes sous-régions du continent, témoigne aussi de la place que l’Afrique occupe au sein de la politique étrangère du Maroc et des liens de fraternité que le Royaume a toujours entretenus avec les pays du continent, a encore indiqué Jean-Patrice Koe, soulignant que la nouvelle Initiative Royale rappelle les efforts et l’action inlassables du Maroc en vue de promouvoir les liens de solidarité, de partage et de fraternité africains.