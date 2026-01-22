"Sinners" et "Une bataille après l'autre" dominent les nominations aux Oscars

L'audacieux "Sinners" est entré dans l'histoire des Oscars jeudi, avec un record de 16 nominations, suivi de près par la fresque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis "Une bataille après l'autre", nommée dans 13 catégories.



Ces deux productions de Warner Bros ont ainsi confirmé leur statut de favoris pour la 98e cérémonie des récompenses suprêmes américaines, prévue le 15 mars.

Réalisé par Ryan Coogler, déjà connu pour "Black Panther", "Sinners" est un film d'époque sur l'Amérique ségrégationniste des années 30, teinté de blues et de vampires.



Ce mélange des genres original a séduit l'Académie, qui a nommé le film dans 16 catégories - dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure bande-originale. Un record qui éclipse celui détenu conjointement par "Eve", "Titanic" et "La La Land", tous honorés par 14 nominations.



"Le simple fait que les gens viennent voir le film et passent un bon moment aurait suffi", a réagi M. Coogler, assurant n'avoir "aucune attente" en matière de récompenses.



Michael B. Jordan, qui incarne dans son film deux jumeaux mafieux désireux d'ouvrir un bar clandestin, affrontera pour l'Oscar du meilleur acteur Leonardo DiCaprio, l'antihéros d'"Une bataille après l'autre".



Cette tragicomédie de Paul Thomas Anderson, qui met en scène la traque d'ex-révolutionnaires d'extrême gauche par un suprémaciste blanc, reste le favori pour les Oscars les plus prestigieux, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.



Leonardo DiCaprio, qui y interprète un ex-militant à l'esprit embrumé par la fumette, forcé de se ressaisir pour secourir sa fille métisse, aura toutefois fort à faire pour rafler un second Oscar face à l'ultra-favori: Timothée Chalamet.



Le Franco-Américain est notamment porté par son récent Golden Globe pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans "Marty Supreme".



Succès des films internationaux



Ces nominations confirment également le goût relativement récent de l'Académie pour le cinéma international, avec deux productions non américaines prétendantes à l'Oscar du meilleur film: "Valeur Sentimentale", du Dano-Norvégien Joachim Trier, et "L'Agent Secret", du Brésilien Kleber Mendonça Filho.



"L'Agent Secret" permet aussi à Wagner Moura, remarquable en ex-universitaire traqué par des tueurs à gage sous la dictature brésilienne des années 70, de concourir pour le prix du meilleur acteur.



Quant à "Valeur Sentimentale", il récolte huit nominations, dont celle du meilleur réalisateur.

Le film retrace la relation douloureuse d'un père cinéaste avec ses deux filles et la prestation de ses acteurs a largement impressionné: Stellan Skarsgard, Elle Fanning et Inga Ibsdotter Lilleaas seront en lice pour les meilleurs seconds rôles, tandis que Renate Reinsve prétendra au prix de la meilleure actrice.



La concurrence sera rude pour cette récompense, qui semble promise à Jessie Buckley pour "Hamnet", plébiscitée pour sa prestation d'épouse de William Shakespeare, endeuillée par la mort de son fils.

Ce film de la cinéaste chinoise Chloé Zhao a récolté huit nominations, dont celle de la meilleure réalisation.



Le "Frankenstein" de Guillermo del Toro complète la liste des films largement honorés jeudi, avec neuf nominations, dont celle du meilleur second rôle pour Jacob Elordi.



L'animation française à l'honneur



La France fait également bonne figure. La Palme d'or cannoise "Un simple accident", réalisé clandestinement par le dissident iranien Jafar Panahi et dont la post-production a été faite dans l'Hexagone, concourra pour le prix du meilleur scénario original et affrontera "L'Agent Secret" et "Valeur Sentimentale" pour celui du meilleur film international.



"C'est très rare que des films nommés pour meilleur film étranger le soient aussi dans une autre catégorie", s'est réjoui le producteur d'"Un simple accident", Philippe Martin, en se disant "très heureux".



L'animation française est également à l'honneur, avec la nomination du dessin animé "Arco", conte écologique du Français Ugo Bienvenu, et celle d'"Amélie et la métaphysique des tubes".



"C'est génial parce que ce sont deux films en 2D et parce que c'est un métier qui est en danger avec l'IA", a confié Ugo Bienvenu à l'AFP.

Pour l'Oscar du meilleur film d'animation, ils affronteront le phénomène Netflix "Kpop Demon Hunters".



Nouveauté cette année, la catégorie créée pour les directeurs de casting a honoré ceux ayant oeuvré aux films favoris: "Sinners", "Une bataille après l'autre", "Marty Supreme", "Hamnet" et "L'Agent Secret".

