Séminaire à Paris des consuls généraux du Maroc en France

L'ambassade du Maroc à Paris a organisé, vendredi, le séminaire annuel des consuls généraux du Royaume en France.



Ouvrant ce séminaire, l’ambassadrice du Royaume en France, Samira Sitail, a souligné l’importance de ce conclave devenu une tradition qu’elle s’attache à perpétuer pour échanger sur la situation des membres de la communauté marocaine, leurs préoccupations et la meilleure manière de répondre à leurs sollicitations.



La coopération migratoire, les immatriculations et les différentes actions de proximité touchant la diaspora marocaine ont été au menu de ce séminaire de deux jours, ainsi que la mobilisation autour de l’intégrité territoriale du Royaume qui est "structurante de notre travail et de notre action, que ce soit à l’ambassade ou en poste consulaire", a énuméré la diplomate.

L'action diplomatique et consulaire doit également s’inscrire dans la nouvelle dynamique de la relation entre le Maroc et la France, a-t-elle ajouté.



Dans une déclaration à la MAP, le Directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Kadmiri, a indiqué que ce rendez-vous est devenu "une tradition qui vise à entretenir une communication permanente et régulière avec notre réseau consulaire en France, le plus grand que le Maroc déploie à l'étranger".



Cette rencontre, a-t-il expliqué, vise à échanger autour de l'action consulaire du Royaume, à répondre à ses évolutions, notamment en matière de digitalisation des procédures et leur simplification, et à consolider la communication intra-réseau consulaire et avec leurs interlocuteurs français.



Il s’agit aussi de passer en revue les plans d'action de chaque consulat de manière à répondre de la manière la plus efficace aux sollicitations de nos compatriotes, a ajouté M. Kadmiri.



De son côté, le Secrétaire général du département des Marocains résidant à l'étranger, Ismail Lamghari, a indiqué que le séminaire vise à passer en revue tous les aspects de l'action consulaire, de nature à améliorer les prestations administratives et sociales au profit de la communauté marocaine.



Plusieurs consuls ont souligné l’importance de cette rencontre pour partager les expériences et échanger autour de l'ensemble des réformes lancées par le ministère des Affaires étrangères en vue de moderniser les services consulaires, les prestations fournies et les actions d'accompagnement offertes aux Marocains résidant en France.