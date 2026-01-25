Hommage aux candidats ayant réussi le concours unifié spécifique aux personnes en situation de handicap

Le Centre d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap, relevant de l'Association Bouregreg, a organisé, vendredi à Salé, une cérémonie en hommage aux candidats ayant réussi le concours unifié spécifique à ces personnes au titre de l’année 2025.



Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du délégué régional de l’Entraide nationale à Salé, de représentants de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), de l'organisation "Handicap International" et des professeurs ayant encadré les ateliers de préparation au concours unifié, a été l'occasion de mettre en lumière les parcours inspirants de ces personnes et de valoriser les efforts des acteurs impliqués dans l'insertion professionnelle de cette catégorie.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont souligné l'importance du soutien dont ont bénéficié ces candidats, qui reflète la mobilisation des associations, des institutions publiques et des partenaires internationaux pour surmonter les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans l'accès au marché de l'emploi et favoriser leur intégration dans le tissu économique et social.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre local d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap, Najib El Kadri, a relevé que cet événement célèbre le parcours et la persévérance d'une vingtaine de jeunes bénéficiaires des services du Centre qui ont réussi ce concours national unifié.



Il a, à cet égard, mis l’accent sur le rôle du Centre dans l'accompagnement des bénéficiaires pour les préparer à ce concours, grâce à des formations spécialisées, des sessions d'orientation et des programmes intensifs tout au long de l'année, ce qui renforce la contribution de l'Association Bouregreg à leur insertion professionnelle et sociale.



Pour sa part, le directeur régional de l’Entraide nationale à Salé, Aziz Amira, a souligné que la réussite des "personnes à mobilité réduite" à ce concours est le fruit des efforts déployés par l'Association Bouregreg et ses partenaires au profit de cette frange de la société.



Quant à lui, Mohamed Filali Maher, de l'organisation "Handicap International", a insisté sur l'importance des ateliers de formation dont ont bénéficié les lauréats, qu'il s'agisse de ceux consacrés à la préparation à l'épreuve écrite ou à l'épreuve orale, ou de ceux liés à la préparation psychologique pour les passer dans les meilleures conditions.



Les concours unifiés spécifiques aux personnes en situation de handicap ont été lancés en 2018 avec seulement 50 postes, avant de passer à 200 par an à partir de 2019. Ils s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap et garantir l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique.

