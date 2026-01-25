La confiance des ménages tempérée par de fortes incertitudes

Le spectre du chômage inquiète toujours les ménages

Selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), l’Indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 57,6 points au quatrième trimestre de 2025, contre 53,6 points enregistrés le trimestre précédent et 46,5 points le même trimestre de l’année précédente.Cette évolution, issue des résultats de l’enquête permanente de conjoncture menée par l’institution publique auprès des ménages, traduit une amélioration de la confiance des ménages, tant en glissement trimestriel qu’en glissement annuel.L’analyse des résultats de l’enquête laisse toutefois transparaître une certaine prudence.En effet, selon la note d’information du Haut-commissariat, 77,8% des ménages sondés déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 16,9% un maintien au même niveau et 5,3% une amélioration.Ainsi, le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 72,5 points, contre moins 72,9 points au trimestre précédent et moins 76,2 points au même trimestre de l’année passée.L’enquête montre également que 49,4% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 40,7% à un maintien au même niveau et 9,9% à une amélioration.La préoccupation des ménages demeure puisque « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit ainsi à moins 39,5 points, contre moins 44,3 points au trimestre précédent et moins 46,1 points au même trimestre de l’année passée », souligne l’institution.Bien que le solde d’opinion sur le chômage s’est établi à moins 47,7 points, traduisant une amélioration par rapport au trimestre précédent (moins 56,4 points) et au même trimestre de l’année précédente (moins 77,2 points), il n’en demeure pas moins que 65,2% contre 17,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.La prudence est également de mise s’agissant de l’achat des biens durables, les ménages jugeant la conjoncture peu favorable.En effet, « 67,1% contre 14,2% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables », d’après le HCP soulignant toutefois une amélioration du solde de cet indicateur qui s’est établi à moins 52,9 points. Il était de moins 57,7 points au trimestre précédent et de moins 71,9 points au même trimestre de l’année précédente.Il est à noter que 58,4% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 39,2% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,4% affirment épargner une partie de leur revenu ; le solde d’opinion est resté ainsi négatif.Autre enseignement de cette enquête : 48,6% des ménages considèrent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois (le solde d’opinion est resté ainsi négatif, à moins 43,5 points).Il n’en demeure pas moins que 16,4% contre 20,6% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois. A moins 4,2 points, le solde de l’indicateur marque « une amélioration par rapport au trimestre précédent (moins 10,0 points) et à la même période de l’année précédente (moins 16,3 points) », selon l’organisme.Enfin, si les perceptions sont moins pessimistes concernant la capacité future des ménages à épargner au cours des 12 prochains mois (10,7% contre 89,2% des ménages), 91,7% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois.Pour la majorité des ménages, les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter au cours des 12 prochains mois.