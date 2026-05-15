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Sa Majesté le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers


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Vendredi 15 Mai 2026

Sa Majesté le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Il s’agit de :

-M. Syed Adil Gilani, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan ;
-M. Joseph Ahanhanzo, Ambassadeur de la République du Bénin ;
-M. Abdoulaye Keïta, Ambassadeur de la République du Niger ;
-Mme Sandra Abinader, Ambassadrice de la République Dominicaine ;
-Mme Sadia Faizunnesa, Ambassadrice de la République populaire du Bangladesh ;
-M. Yuyu Sutisna, Ambassadeur de la République d'Indonésie ;
-M. Luis Alberto Castro Joo, Ambassadeur de la République du Pérou ;
-M. Pasquale Salzano, Ambassadeur de la République italienne ;
-M. José Filipe, Ambassadeur de la République d’Angola ;
-M. Hayder Shiya Albarrak, Ambassadeur de la République d'Irak ;
-M. Carlos Arturo Forero Sierra, Ambassadeur de la République de Colombie ;
-Mme Maria Fredrika Ornbrant, Ambassadrice du Royaume de Suède ;
-M. Alexander Giles Pinfield, Ambassadeur du Royaume-Uni.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.


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