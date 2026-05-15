Le 16 mai 2003, de triste mémoire : Le jour où Casablanca a basculé

Il y a vingt-trois ans, une série d’attentats-suicides frappait la capitale économique du Royaume, faisant vaciller un sentiment d’invulnérabilité longtemps ancré dans la conscience collective. Cette nuit-là, le Maroc découvrait que la menace terroriste n’était plus une réalité lointaine. Elle était désormais intérieure.



Ces attentats ont constitué bien plus qu’un choc sécuritaire. Ils ont agi comme un révélateur brutal des fragilités sociales, institutionnelles et territoriales du Royaume. Plus de deux décennies après, ils apparaissent, au-delà de leur tragédie, comme le point de départ d’une transformation profonde de l’Etat marocain, de son approche sécuritaire et de sa trajectoire de modernisation.



Nuit de stupeur



Mais, revenons aux faits. Le vendredi au soir du 16 mai 2003, alors que Casablanca s’apprêtait à vivre une nuit ordinaire de printemps, ce fut la stupeur. En effet, dans les restaurants, les cafés et les lieux de rassemblement de la métropole, rien ne laisse présager le drame qui allait se jouer. En l’espace de quelques minutes, tout vacille dans l’horreur. La capitale économique du Royaume est soudain frappée par une série d’explosions coordonnées. Il est un peu plus de 21h45 lorsque les premières déflagrations retentissent. Très vite, l’ampleur de l’attaque se dessine. Douze kamikazes ciblent simultanément plusieurs sites emblématiques, la Casa de España, restaurant très fréquenté par des locaux et étrangers, l’hôtel Farah, le cercle de l’Alliance israélite ainsi que le cimetière juif.



Casablanca est sous le choc car le bilan est lourd. Quarante-cinq morts au total, dont les assaillants eux-mêmes, et plus d’une centaine de blessés. Si l’immense majorité des victimes parmi les disparus étaient marocaines, plusieurs ressortissants étrangers figuraient également parmi les disparus. Jusqu’alors, le Maroc se percevait relativement à l’abri des violences terroristes qui secouaient d’autres régions du monde. Certes, la montée des radicalismes était observée avec vigilance.



Sidi Moumen, miroir des failles sociales



Mais, l’idée que le Royaume puisse être frappé au cœur de sa plus grande ville relevait encore, pour beaucoup, de l’impensable. Le 16 mai pulvérise cette certitude. Le terrorisme cesse d’être une menace importée ou théorique. Il devient une réalité nationale. Le traumatisme est d’autant plus profond que les auteurs des attaques ne viennent pas de l’extérieur. Ils sont marocains. Jeunes pour la plupart, issus des quartiers défavorisés de Sidi Moumen. Ils incarnent une radicalisation née au sein même des fractures sociales du pays.



L’enquête met rapidement en lumière le parcours des kamikazes. Leur origine commune, le bidonville de Sidi Moumen. Ce dernier projette une lumière crue sur les zones d’exclusion urbaine qui bordent alors la métropole. Le drame révèle une réalité longtemps reléguée à la périphérie du débat public. Celle de territoires marqués par la précarité, le décrochage scolaire, l’absence de perspectives et une vulnérabilité accrue face aux discours extrémistes.



Le 16 mai n’est pas qu’une tragédie sécuritaire. Il agit comme un révélateur social. Il met à nu les failles d’un modèle de développement inégal et pose une question fondamentale. Comment prévenir la radicalisation sans traiter les causes profondes qui la nourrissent ?



Rupture fondatrice



Le 16 mai 2003 n’a pas seulement ensanglanté Casablanca. Il a également fissuré une représentation profondément ancrée dans la conscience nationale. Celle d’un Maroc relativement préservé des secousses qui agitaient déjà le monde arabe et une partie de l’Occident. Cette nuit-là, le pays découvre une réalité difficile. La menace ne venait pas d’un ennemi extérieur infiltré à ses frontières. Elle avait germé à l’intérieur, dans ses marges sociales, dans ses fractures urbaines, dans les interstices laissés vacants par des décennies de déséquilibres territoriaux et de vulnérabilités sociales.



Le choc fut d’autant plus puissant qu’il révélait une vérité dérangeante. Le terrorisme ne naît jamais spontanément. Il prospère là où se croisent exclusion, désaffiliation sociale, vide éducatif et captation idéologique. En ce sens, les attentats ont forcé le Maroc à un exercice rare dans l’histoire des Etats. Se regarder lucidement. La réponse marocaine ne s’est pas limitée à l’émotion ni à la seule démonstration d’autorité. Elle s’est inscrite dans une logique de refondation progressive. La première réaction fut naturellement sécuritaire. Le Royaume a renforcé son arsenal juridique, structuré ses capacités de renseignement et professionnalisé ses dispositifs d’anticipation. L’émergence d’un appareil sécuritaire parmi les plus performants de la région n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’un apprentissage institutionnel né de cette séquence traumatique.

Mais, ce qui distingue l’expérience marocaine tient à une autre lecture. Très tôt, l’Etat a compris que la réponse purement coercitive serait insuffisante. Le phénomène imposait une approche plus large. Il fallait traiter les causes.



Sidi Moumen comme électrochoc national



Le nom de Sidi Moumen est devenu, après le 16 mai, bien plus qu’un simple territoire périphérique de Casablanca. Il s’est imposé comme le symbole visible d’une fracture invisible. Le bidonville a rappelé au pays qu’une modernisation économique affichée peut coexister avec des poches profondes d’exclusion. Cette prise de conscience a accéléré une réflexion de fond sur l’aménagement urbain, la lutte contre l’habitat insalubre et la réduction des inégalités territoriales.



Le programme “Villes sans bidonvilles”, déjà amorcé, prenait finalement une dimension nouvelle. L’objectif n’était plus seulement urbanistique. Il devenait politique et civilisationnel. Réhabiliter l’espace urbain revenait aussi à restaurer du lien social, de la dignité et de l’appartenance citoyenne.

Le Maroc avait, dès lors, progressivement compris qu’une ruelle asphaltée, une école fonctionnelle, un centre culturel ou une desserte de transport ne relèvent pas uniquement de l’infrastructure. Ils constituaient aussi des remparts silencieux contre les radicalités.



Réforme religieuse comme réponse doctrinale



L’un des tournants les plus structurants fut la reconfiguration du champ religieux. Le Royaume a choisi d’occuper pleinement l’espace doctrinal. La stratégie consistait à assécher les terrains où prospèrent les interprétations extrémistes. Cela s’est traduit par une refonte de l’encadrement des mosquées, une restructuration de la formation des imams, une surveillance accrue des prêches et la promotion assumée d’un référentiel religieux centré sur la modération.



Le Maroc, progressivement, consolidait une singularité dans la région. Celle d’un modèle articulant autorité religieuse institutionnelle, stabilité politique et prévention idéologique. Cette orientation a même dépassé le cadre national. La réponse ne se limitait plus à l’approche sécuritaire. Le Royaume entreprenait également une restructuration profonde de son encadrement religieux. Aujourd’hui, le Maroc forme des imams venus de plusieurs pays africains et européens, transformant cette expérience en instrument d’influence diplomatique.



La formation est soigneusement repensée. Le contrôle des lieux de culte est renforcé. La promotion d’un islam du juste milieu devient un axe central de la stratégie nationale. Cette réforme vise à contenir l’influence des discours extrémistes en consolidant un référentiel religieux institutionnel fondé sur le rite malékite, la doctrine acharite et la tradition soufie. Le Maroc fait dès lors le choix d’une réponse globale, sécuritaire, institutionnelle et idéologique.



Evolution des mentalités



L’impact du 16 mai ne se mesure pas uniquement dans les lois ou les institutions. Il a également transformé la société. Une partie importante de l’opinion publique a développé une vigilance nouvelle à l’égard des discours de rupture, des rhétoriques absolutistes et des formes de repli identitaire. Le débat public a lentement évolué. Des sujets naguère périphériques sont devenus centraux à travers l’éducation civique, la cohésion sociale, la jeunesse, l'inclusion… La société marocaine a progressivement intégré l’idée qu’aucune stabilité durable n’est possible sans justice sociale minimale. Ce cheminement n’a pas été linéaire. Et, s’il demeure inachevé, il aura cependant modifié le logiciel collectif.



Le Maroc entre sécurisation et ouverture



L’évolution du Royaume depuis 2003 ne peut pas être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un contexte régional souvent marqué par l’effondrement institutionnel, les printemps contrariés, les radicalisations armées et les guerres civiles. Dans cet environnement, le Maroc a fait le choix d’une trajectoire d’ajustement progressif. La réforme constitutionnelle de 2011, l’élargissement relatif des espaces de participation politique, le renforcement des infrastructures, la montée en puissance industrielle et l’ouverture diplomatique relèvent d’une même logique, à savoir préserver la stabilité par l’adaptation plutôt que par l’immobilisme.



Cette approche n’a pas supprimé les critiques. Les défis démocratiques, sociaux et économiques demeurent réels. Toutefois, elle aura permis au Royaume d’éviter les ruptures violentes observées ailleurs. L’enseignement majeur de ces deux décennies et des poussières tient dans une évidence. Le développement n’est pas une simple ambition économique. Il constitue une politique de sécurité. Le déploiement d’infrastructures majeures, l’extension du réseau autoroutier, Tanger Med, les politiques industrielles, l’investissement dans les énergies renouvelables, l’accélération de l’urbanisation structurée participent d’une même architecture, à savoir construire de la projection collective, offrir des horizons, réduire les zones de relégation, lutter contre les conditions qui rendent les discours extrémistes audibles.



Une mémoire discrète, presque enfouie



Le paradoxe marocain tient peut-être là. Le 16 mai demeure une date grave, mais rarement mise en scène dans l’espace public. La mémoire collective semble avoir choisi une forme de retenue. Comme si le pays avait préféré intégrer cette blessure sans en faire un récit omniprésent. Ce silence n’est pas un oubli. Il traduit une volonté de dépassement. Pour beaucoup de Marocains, cette page appartient à une époque que l’on préfère considérer comme révolue. Un souvenir douloureux, relégué à l’arrière-plan d’une trajectoire tournée vers l’avenir.



Plus de deux décennies après, le 16 mai demeure une date profondément inscrite dans la mémoire collective. Pour Casablanca, elle reste le souvenir d’une nuit où la ville a vacillé. Pour le Maroc, elle symbolise une rupture. Elle rappelle que le terrorisme prospère rarement dans le vide. Il se nourrit des fractures sociales, des vulnérabilités éducatives et des failles de cohésion. Le souvenir de cette tragédie continue ainsi d’interpeller bien au-delà de la seule question sécuritaire.



Il renvoie à une exigence permanente de vigilance, mais aussi de justice sociale et de prévention.



Le tournant sécuritaire



La réponse de l’Etat a été rapide et structurante. Dans les semaines qui ont suivi, le Maroc a engagé une refonte profonde de son arsenal de lutte contre le terrorisme. Une législation spécifique a été adoptée. Les dispositifs de renseignement ont été renforcés. La coopération internationale en matière sécuritaire connaît, depuis, une accélération sans précédent. Le Royaume développe progressivement une architecture de prévention et d’anticipation qui fera, au fil des années, sa réputation sur la scène internationale.



Plus de deux décennies après, le 16 mai demeure moins le souvenir d’une nuit de terreur que le rappel silencieux d’une leçon nationale : la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit, patiemment, dans la justice sociale, la vigilance institutionnelle et la promesse constamment renouvelée d’un avenir partagé.



Mohamed Jaouad Kanabi