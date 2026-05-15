La Syrie salue les efforts de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne

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Dans un communiqué conjoint adopté à l’occasion de la première visite officielle de M. Asaad Hassan Al-Shaibani au Maroc, le responsable syrien a salué les efforts constants déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, placée sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi.
Le communiqué conjoint a également mis en lumière le rôle central joué par l’Agence à travers la mise en œuvre de nombreux projets de terrain à caractère humanitaire, social et de développement, visant à soutenir la Ville sainte et à améliorer les conditions de vie des Maqdessis.
Le responsable syrien a notamment souligné l’engagement constant du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne, en particulier à travers les initiatives en faveur des habitants d’Al-Qods, visant à renforcer leur résilience, à préserver l’identité culturelle et spirituelle d’Al-Qods Acharif, et à soutenir leur attachement à la Ville sainte face aux défis auxquels ils sont confrontés.